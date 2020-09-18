新會期國民黨主打美豬爭議？時力喊話：別假杯葛真放水

立法院新會期今(18)日正式開議，邀請行政院長蘇貞昌就美豬美牛進口做專案報告。時代力量今日批評政院專案報告太晚送達，也向國民黨喊話，國民黨新會期說要主打美豬爭議，不要再假杯葛真放水。





不論提案結果如何，希望國民黨請不要干擾，破壞蘇貞昌針對美豬美牛的專案報告與備詢，剝奪其他委員監督行政部門的權力。

邱顯智也指出，時代力量2名委員也準備好質詢蘇揆，要為人民健康把關，呼籲國民黨不要再重演上一次監察院人事同意權，假杯葛真放水的鬧劇了。





媒體詢問支不支持國民黨的反美豬公投？邱顯智表示，今天先讓行政機關來報告，因為之前舉辦公聽會與記者會，衛福部連派員參加都不願意，對於其他政黨的決議我們給予尊重。





邱顯智昨日在臉書表示，遲遲未收到美豬美牛專案報告書，媒體問今天何時收到報告書？邱顯智表示，政院上午要做專案報告，但是快到了9點，也就是一個小時之前才將報告書送達委員辦公室，完全不讓人去了解報告是講什麼，預告期限也只有7天，這是非常不負責任，因此時力將提案修行政程序法，將食安法政策預告期變動提升到60天。



