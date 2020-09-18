台美共同破獲跨國駭客集團　FBI代表：台灣是可信任夥伴

台灣調查局與美國FBI聯邦調查局，合作破獲一起跨國駭客組織。該駭客組織由中國大陸與馬來西亞的駭客組合而成，多數是透過勒索病毒向各國重要企業進行入侵。調查局方面強調，這是與美國FBI首次合作抓駭客，是相當大的創舉；而FBI駐台代表賈智賢，也引用FBI副局長鮑迪奇的說法，表示FBI面對跨國網路犯罪，需要與各個可信任的夥伴合作，台灣特別是其中之一。
調查局方面指出，今年五月起接獲來自國內某知名能源企業的報案，表示有遭到勒索病毒的攻擊，深入調查後發現，該駭客組織都是透過美國加州的雲端主機，進行中繼站並且攻擊台灣。調查局也將相關資料提供美國FBI進行調查。而FBI方面也在15日宣告破案並起訴，一個來自於中國大陸的駭客集團「APT-41」，長期透過勒索病毒的方式，向各國企業進行詐財。調查局方面也表示，該組織與中國大陸政府有密切的關連。
而FBI出席代表賈智賢表示，與台灣調查局的合作辦案，是破獲該駭客組織的關鍵之一。「感謝調查局通安全處與國際事務處的合作，讓受害者得以伸張正義。」賈智賢表示，「引用FBI副局長在美國的聲明：FBI一直致力於打擊跨國網路犯罪，且在全球扮演一個不可或缺的夥伴角色，我們將持續與可信任的夥伴，特別是台灣，一同打擊網路犯罪」。