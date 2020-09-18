台美共同破獲跨國駭客集團　FBI代表：台灣是可信任夥伴

台灣調查局與美國FBI聯邦調查局，合作破獲一起跨國駭客組織。該駭客組織由中國大陸與馬來西亞的駭客組合而成，多數是透過勒索病毒向各國重要企業進行入侵。調查局方面強調，這是與美國FBI首次合作抓駭客，是相當大的創舉；而FBI駐台代表賈智賢，也引用FBI副局長鮑迪奇的說法，表示FBI面對跨國網路犯罪，需要與各個可信任的夥伴合作，台灣特別是其中之一。



