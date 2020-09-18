蔣萬安嗆民進黨昨是今非　蘇貞昌：你在美國吃美豬嗎？

總統蔡英文宣布含瘦肉精的美豬解禁，行政院長蘇貞昌今(18)日赴立法院專案報告並備質詢。國民黨立委蔣萬安質疑直到2016年民進黨完全執政後，仍對瘦肉精持反對意見，更希望美方能尊重台灣的立場，認為民進黨政策大轉彎。但在質詢時，蘇貞昌屢屢反質詢，還問「你還在美國的時候吃不吃美國牛、美國豬？」讓蔣萬安數度招架不住。



