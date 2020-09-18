蔣萬安嗆民進黨昨是今非　蘇貞昌：你在美國吃美豬嗎？

總統蔡英文宣布含瘦肉精的美豬解禁，行政院長蘇貞昌今(18)日赴立法院專案報告並備質詢。國民黨立委蔣萬安質疑直到2016年民進黨完全執政後，仍對瘦肉精持反對意見，更希望美方能尊重台灣的立場，認為民進黨政策大轉彎。但在質詢時，蘇貞昌屢屢反質詢，還問「你還在美國的時候吃不吃美國牛、美國豬？」讓蔣萬安數度招架不住。
對於蘇貞昌自稱「2012年CODEX標準訂定出來後，他對瘦肉精美豬就抱著開放態度，只要在安全風險就接受。」蔣萬安質疑，直到2016年7月，民進黨完全執政後，農委會送給立法院的書面報告，仍稱反對瘦肉精肉品進口，還說期盼美國能接受台灣的政策。
此外，蘇貞昌也稱「是國民黨先開放瘦肉精牛，至今8年過去沒有食安問題，進口量更從16000噸逐年提升到64000噸。」蔣萬安表示，台灣人不會每天吃美國牛肉，但豬肉卻是天天吃，中秋節將至，常出現在月餅禮盒的蛋黃酥，都會用豬油。
聽到關鍵字美牛，蘇貞昌突然拋出一句「你在美國念書時吃他們的美牛嗎？」似乎沒想到會被官員反質詢，蔣萬安聽到蘇的問題後就愣住，接著便表示他有吃美國牛，但不是每天吃，發現蔣萬安掉入圈套，接著蘇又再問「那你有吃他們的美豬嗎？」蔣不滿地說「現在是我在質詢！」蘇貞昌抓住話柄，反擊道「你不敢回答，你看你吃美國豬有出事嗎？」
蔣萬安不甘示弱地表示「我不會吃那麼多的美國豬！」眼看蔣萬安質詢節奏亂掉，蘇貞昌逮到機會開始強調「台灣人不喜歡吃美豬，開放豬肉進口30年，台豬市占率還有九成，放心啦！我來自養豬大縣屏東，對豬的了解比你多，我對養豬業保護用心用力，豬農還登報感謝蔡總統！」
蔣萬安問，美豬開放後，會不會標示是否含瘦肉精，讓消費者辨識？蘇貞昌一再強調，進口的豬肉不管有沒有經過加工，都會標示來自哪一國，但蔣萬安質疑並非所有進口豬肉都含瘦肉精，此舉會造成消費者混淆，誤以為美國豬等於瘦肉精豬，數度要蘇貞昌說清楚卻無法得到回應，最後還是衛福部長陳時中出來緩頰，「含有萊克多巴胺不會強制標示，就像抗生素也不會強制標示一樣，但如果有業者自願要標，我們會予以協助。」
質詢的最後，蔣萬安不滿地說「台灣不只進口美豬，還有加拿大、巴西，且並非所有豬肉都含瘦肉精，不標示有沒有含瘦肉精，民眾就無法準確選擇，部長回答很清楚。」蘇貞昌則反嗆「我相信業者都會標示，只要標出美國、澳洲、台灣的豬，台灣豬沒有萊克多巴胺，蔣委員你學法律還這樣說，真的可惜了！」
蔣萬安則再回「我也覺得你很可惜，還是我前輩，標不標瘦肉精這麼簡單的問題也答不清楚，還說關心我們豬農！」蘇又回「我關心全體國人，相信台灣豬、台灣人，台灣豬很強啦！」