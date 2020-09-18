共軍擾台首見「殲16」　空軍廣播、防空飛彈追監驅離

適逢日軍發動佔領中國大陸918事件89週年、美國務次卿克拉奇訪台之際，共軍今（18）日派出18架軍機繞台，甚至有部分軍機飛越海峽中線，空軍派出軍機升空廣播，並利用防空飛彈追監驅離。





國防部今日下午透過官網新闢的「即時軍事動態」發布共軍動態，公布共軍總計18架軍機上午侵擾台灣空域，部分還越過海峽中線，機種包含2架轟六轟炸機、8架殲16戰機、4架殲11機、4架殲10戰機，國軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，以廣播驅離，空軍並提到用防空飛彈追監。這也是殲16戰機首次出現在共機擾台行動中。

殲16戰機，產量超過150架。另有電戰機版本的殲16

殲16戰機改用中國國產太行噴射發動機，配備

自動電子掃描相控陣雷達（AESA Radar），具備同時識別與攻擊多個目標的能力。

殲16固定武裝除一門30公釐機砲外，還能鷹擊系列反艦/巡弋飛彈、霹靂系列中、短程空對空飛彈、雷射導引炸彈，最大飛行速度2.4馬赫。

中國方面號稱

殲16戰機性能接近美國F-15E戰鬥轟炸機。

▲中國大陸解放軍機轟六18日侵擾我空域。（圖／國防部提供）