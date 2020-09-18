蘇貞昌備詢被要求吃美國豬　蘇堅拒：我不是來吃東西的

行政院長蘇貞昌今天(18)在立法院接受國民黨立委洪孟楷質詢時，被當場要求吃一盤美國豬肉、一盤台灣豬肉，蘇貞昌當場嚴正拒絕，民進黨立委也隨即上前護駕，蘇貞昌表示「我是依據憲法來立法院答詢，不是來吃東西的」。
蘇貞昌聽到後，隨即透過麥克風表示「我是依據憲法來立法院答詢，不是來吃東西的」，洪孟楷回嗆「你看不出來、分不出來、聞不出來、吃不出來，根本就是不敢吃，就不要在那邊講」。
洪孟楷繼續質詢，請問汆燙的方式吃得出來嗎？如果用麻辣或其他方式調理，還吃得出來嗎？衛福部長陳時中隨即出聲「所以要標示產地啊」，蘇貞昌也說「你去餐廳吃牛排，餐廳會先問你，是要美國牛？還是澳洲牛？都是事先問好，不是煮好，再讓你分辨的」、「不敢讓我回答，自己 (指洪孟楷) 一直講」。
洪孟楷轉移對象，再問陳時中，國際最嚴格的標準是哪裡？陳時中回答，相對來講台灣最嚴格，洪孟楷馬上糾正「零檢出，才是最嚴格的標準」，陳時中接著答「目前還是在安全值內，也在國際標準之內」。
洪孟楷再問農委會主委陳吉仲，是不是曾說過美豬進來就該下台？陳吉仲回答，我一路走來，始終如一，全力照顧農民權益，我自己就是養豬出身的，與洪孟楷展開言詞攻防，國民黨立委則在台下集體高喊「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」。