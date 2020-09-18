蘇貞昌備詢被要求吃美國豬　蘇堅拒：我不是來吃東西的

行政院長蘇貞昌今天(18)在立法院接受國民黨立委洪孟楷質詢時，被當場要求吃一盤美國豬肉、一盤台灣豬肉，蘇貞昌當場嚴正拒絕，民進黨立委也隨即上前護駕，蘇貞昌表示「我是依據憲法來立法院答詢，不是來吃東西的」。





▲行政院長蘇貞昌18日在立法院接受國民黨立委洪孟楷質詢時，被當場要求吃一盤美國豬肉、一盤台灣豬肉，蘇貞昌當場轉身嚴正拒絕。( 圖 / 記者陳弘志攝，2020.09.18 )