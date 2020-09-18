經貿對話落空　美國務院次卿克拉奇低調拜會吳釗燮

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）一行人昨（17）日下午抵達台灣，原訂舉行的台北商業經貿對話落空，克拉奇上午會晤行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花後，下午前往台北賓館低調拜會外交部長吳釗燮。
美方訪台團員包括國務院柯拉奇次卿、國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Staff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）及前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。
柯拉奇今日中午與台灣企業界代表進行午宴，下午4點前往台北賓館拜會吳釗燮，就當前區域民主、區域情勢等議題進行討論。下午5點15分左右，克拉奇一行人離開台北賓館，前往行政院拜會行政院長蘇貞昌。
外交部指出，吳釗燮下午會晤美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿雙方針對台美關係各項議題及未來合作項目深入交換意見。柯拉奇此次率領國務院高階官員訪團來台，傳遞美國政府一貫支持民主台灣的立場。外交部由衷感謝美國政府對台灣的鼎力支持。台灣作為美國在印太地區的緊密夥伴，將持續在互信互利的良好基礎上深化台美全球合作夥伴關係。
蔡英文總統今日晚間將在官邸宴請柯拉克等美方代表團。克拉奇明日下午離台前，將前往淡水真理大學出席故李登輝前總統追思告別禮拜。