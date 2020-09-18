民調：7成反對瘦肉精美豬　擔心吃出問題

政府在8月底宣佈開放含有瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬，根據國民黨發布最新民調顯示，近7成的民眾不贊成開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，並有超過7成的民眾擔心開放後會引起食品安全危機。
這份民調由國家政策研究基金會於18日發布，發表會由由國政基金會永續發展組召集人陳宜民主持，與會人員包括國民黨立委謝衣鳳、台北市議員游淑慧，以及國政基金會永續發展組副研究員林建成。
民調顯示，有69.3%的民眾不贊成開放萊豬進口，其中非常不贊成的人高達38.7%。此外，有72.2%的民眾擔心開放萊豬後會帶來食安危機，其中非常擔心的人多達43.9%。
為了因應美國豬肉開放進口，蔡政府規定豬肉類的食品必須嚴格標示產地，這份民調顯示，45.9%的民眾認為這項政策可以落實，43.3%的民眾認為不能，兩者看似旗鼓相當。
蔡政府保證，進口美國豬肉絕對不會壓縮到台灣本土豬肉的銷售，民調顯示有67.6%的民眾不相信政府保證，遠遠大於相信的27%。交叉分析後，發現中彰投有71.5%的民眾不相信，除了國民黨的支持者有95.6%不相信之外，民進黨支持者也有41.9%不相信，時代力量支持者有52.6%不相信，顯示藍綠都對此抱持懷疑態度。
有58%的民眾堅持萊劑必須零檢出，即使是40歲以下的族群，堅持零檢出的比例也達4到5成；另有65.3% 的民眾不認同拿萊豬換美國與台灣簽訂貿易協議，其中，20到29歲不認同的比例是71.6% ，30到39歲是65.9%，都高於平均值。
另外有63.6% 的民眾不認同陳時中「開放美豬可換到台灣的國際地位」的說法，認同的民眾僅29.9% 。有60.3% 的民眾贊成用全民公投的力量，來阻止含有瘦肉精的美國豬肉進口，即使是民進黨的支持者，也有44.6%贊成。
60%的民眾支持22個縣市議會的國民黨團，聯合發起拒絕含瘦肉精豬肉的活動，其中20到29歲有62.3%支持，30到39歲有63.6%支持，都高於平均值。
這項問卷調查是在109年9月15日至9月17日實施，調查對象為戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差不超過±2.96個百分點。