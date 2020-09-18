森喜朗抱傷來台弔唁李登輝　蔡英文接見盼台日深化合作

前總統李登輝的告別追思禮拜明（19）日將於淡水真理大學舉行，日本前首相森喜朗特地率團來台弔唁，這是森喜朗第二度來台弔唁李登輝。蔡英文總統今天傍晚於總統府接見森喜朗一行人，蔡總統強調台日友好，並表示將持續在各領域深化合作，讓台日關係更加提升。
總統府日前發出新聞稿表示，李登輝追思告別禮拜將於9月19日舉行，蔡英文總統將親自頒贈褒揚令，並由副總統賴清德率五院院長進行慰靈暨覆蓋國旗儀式，接著進行禮拜程序，移靈及啟靈儀式時，鳴放矧砲21響。
除了國內政要以外，森喜朗以及美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）等外國訪台人士，明天上午都將出席李登輝追思禮拜。
蔡英文總統在接見森喜朗時說，能在這麼短的時間內，再次看到森喜朗率團來台，參加李登輝的追思告別禮拜，她謹向各位致上誠摯的謝意。森喜朗上次為了弔唁李登輝，抱病前來，大家都非常感動。這次也聽聞森喜朗在出發前幾天身體不適，不過今天看到，即使經歷旅途奔波，看起來還是相當有元氣。
蔡總統表示，森喜朗為李登輝寫的弔辭，讀來也讓人非常感動。兩人的友情一定會確實傳承給下個世代，讓台灣和日本的友好關係更加堅固。
蔡總統指出，就在前天，日本新首相菅義偉率領新內閣上任。過去幾年來，台日友好的夥伴關係，不論官方或民間，都不斷在提升。菅義偉過去在官房長官任內，也多次為台灣發聲，支持台灣的國際參與。
蔡總統說，藉這個場合，她要代表台灣人民，表達對日本新內閣的祝福，也非常感謝日本前首相安倍，在任內對深化台日關係所做出的貢獻。相信在台日共同的努力下，將持續在各領域深化合作，讓台日關係更加提升。
蔡總統說，她知道森喜朗最掛心的就是東京奧運，她特地準備了台灣的奧運制服，和森喜朗帶來的日本代表隊制服做交換。