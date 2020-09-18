森喜朗抱傷來台弔唁李登輝　蔡英文接見盼台日深化合作

前總統李登輝的告別追思禮拜明（19）日將於淡水真理大學舉行，日本前首相森喜朗特地率團來台弔唁，這是森喜朗第二度來台弔唁李登輝。蔡英文總統今天傍晚於總統府接見森喜朗一行人，蔡總統強調台日友好，並表示將持續在各領域深化合作，讓台日關係更加提升。



