開箱網軍8／看專家教你如何「瓦解」網軍攻勢

「網軍」是網路世代興起後的新名詞與新工作，他們低調存在，組織化洗你的腦，該如何避免被網軍影響認知，甚至自己遭到網軍攻擊，《NOWnews 今日新聞》訪問四名學者和專家，希望幫大家找出方向。





▲世新大學傳播管理學系主任蕭宏祺表示，所有新聞的產生，絕不可能來自無菌室的生產，他堅信都有其特定立場。(圖／世新大學提供)