開箱網軍8／看專家教你如何「瓦解」網軍攻勢

「網軍」是網路世代興起後的新名詞與新工作，他們低調存在，組織化洗你的腦，該如何避免被網軍影響認知，甚至自己遭到網軍攻擊，《NOWnews 今日新聞》訪問四名學者和專家，希望幫大家找出方向。
首先，網軍的存在是在「帶風向」，與傳播「真真假假的口碑」，網軍會在哪些地方出沒？根據專家學者的歸納，較常出現在各大論壇的「會員留言」上，和各新聞媒體下的「讀者留言」，因此當你來到這些地方參考網友意見，要先有基本的心理準備，不要被網軍輕易洗腦。
除了網軍留言「帶風向」之外，部分媒體派員報導網友的意見，也可能無意成為網軍的「好幫手」。部分編輯誤信在論壇上大量重複出現、有如迴圈的片面意見視為主流意見，輕忽了網軍潛伏的可能性，在網軍操弄加上媒體放大效應下，讓小亂流變成大颱風，甚至釀成悲劇。
世新大學傳播管理學系主任蕭宏祺表示，所有新聞的產生，絕不可能來自無菌室的生產，他堅信都有其特定立場，可能背後是財團，或是基於其他理由，因此每一則新聞「被帶風向」都有可能性，讀者一定要有健全的認知，閱聽前必須有心理準備，不論看到的是一則新聞，或是一則讀者留言。
廣大閱聽眾或媒體工作人員，該如何避免被網軍影響或利用？蕭宏祺指出，如果看到的意見或留言，偏向人身攻擊，甚至屬於持續跳針的批判，例如一面倒的痛罵某人很爛、該「去死」，這種缺乏系統思考，且大量重複出現的留言，甚至洗版，就有可能是一種「操作」，讀者和媒體工作者應該提高警覺，不是「數大就是美」，就去報導或視為主流意見。
政治大學新聞系主任劉慧雯建議，當讀者看到論壇上某一個訊息，或看到任何一則新聞，建議可以先透過搜尋引擎「google一下」，就可以找到同一件事情的不同角度、不同報導，可以看到比較全面且多元的觀點，若讀者能了解全貌，就比較不容易受到片面或偏執留言的影響。
劉慧雯提醒， 如果搜尋後，看到「沒有具名的消息來源」，即便各媒體、各論壇都寫成同一個模樣，也有可能是假消息，因為媒體無法查證，只能引述或抄襲這個傳言，讀者若看到類似不具名訊息，建議先不要當真。
除了訊息真假之外，網軍也有意圖「帶動大眾的情緒走向」，劉慧雯表示，如果讀者發現網路上的留言，並沒有帶給你更多有用的資訊，或給予專業理性的分析，只呈現流於情緒的怒罵，甚至怒飆髒話，或繼續引述沒有確定消息來源的假訊息，這些都是浪費讀者的時間，即便數量多到呈現洗版狀態，寫得再多、再辣，都不需去參考這些意見。
文化大學廣告學系主任鈕則勳指出，讀者絕對不能只聽一家之言，要從多方管道看清楚一起事件。至於該不該參與「讀者留言」的筆仗？鈕則勳認為，如果讀者沒有完整且確認事件的背景，只根據單則片面的訊息就冒然留言批評，可能流於武斷，「千萬不要看到別人在罵，你也跟著去罵，跟風是無法讓新聞事件更清楚的被呈現」。
鈕則勳建議，如果網友對事件全貌清楚，且有專業、理性、清楚的見解，在論壇或新聞底下留言，分享自己的觀察無可厚非，但若為此打筆戰，或是蹭熱度，大可不必。
回過頭看，網路世代到底是更容易呈現多元意見？還是更容易讓大家活在自己的「同溫層」內，造成更加偏執？教授蕭宏祺表示，確實有不少人是活在同溫層裡，因為很多人讀新聞，都是透過特定的社群推薦，才會去讀一則「跟自己相關、相似的新聞」，甚至連大學生也有許多人是這樣。
蕭宏祺說，不少人活在「自己的社群」裡面，不管是PTT、Dcard等網路平台，都出現這種現象，網路小圈圈的同質觀點，讓人更容易去黨同伐異，導致偏執立場更堅固，罵人更不留情面；如果自己遭到網路霸凌，蕭宏祺建議盡量不去理會，「冷處理」也是一種處理的最好方式。
三軍總醫院前精神科主任醫師江漢光建議，在網路世代，每個人都要有正確的認知，否則自己哪天遭到網路霸凌，就只有倒楣的分。江漢光分析，其實在網路上罵人很兇的網軍，可能有許多人在現實世界上活得不如意，卻看到他人的表現，就漫天指責、謾罵，甚至扭曲事實、惡意解讀，因此網路被霸凌者要有正確的認知，有時轉念一下、沉澱一下，就比較容易釋懷。
江漢光說，網路上的霸凌者或網軍，有可能他們的人生過得並不順遂，因此他們把自己生活中遭遇的挫折，全都投射到你頭上。當然，網路上不見得全然是負面的謾罵，也有網友正面、有用的建議，但最重要的是自己要先學會沉澱。
如果遭到網路攻擊，導致睡不著覺，或出現夢魘、焦慮症狀，且憂鬱狀態持續兩到六周，江漢光建議，可以嘗試接受醫療，或是採取非藥物治療，或服用簡單藥物，就能度過情緒低潮期。所謂非藥物治療，包括有效的鬆弛運動、有效的轉移注意力，至於服用藥物，這是最後手段，由醫師開給三到五天的簡單藥物，可以讓當事人恢復睡眠，度過低潮期。
江漢光說，在網路世代，人不可能不接觸網路，頂多只能維持一段時間不上網，大家不需要刻意長期逃避網路，若你現在不想看，就不要看，重要的是要有正確的認知，包括瞭解網路生態，甚至洞悉網軍意圖。