克拉奇拜會行政院　蘇貞昌盼台美夥伴關係更緊密

美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）率團訪台，今（18）日傍晚拜會行政院，就台美經濟相關議題及未來合作，與行政院長蘇貞昌交換意見。蘇貞昌在接見時說，希望未來台美雙方能透過更多政府間的連結與互動，使雙方的夥伴關係更加緊密。
克拉奇旋風訪台，只停留三天兩夜，今天與蔡英文總統、蘇貞昌、外交部長吳釗燮等人會面，明天將出席前總統李登輝的告別追思禮拜。
傍晚，克拉奇前往行政院拜會蘇貞昌。共同參與拜會的訪團成員，包括國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓 （Robert Destro）、全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）；美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）亦陪同。我方則由行政院政務委員鄧振中、黃致達、發言人丁怡銘、經濟部長王美花、外交部次長曾厚仁陪同。
據了解，雙方碰面時，僅拱手打招呼，會後也沒有互換禮物。
蘇貞昌致詞時說，感謝克拉奇一行代表美國政府，專程來台參加李登輝的告別追思禮拜，表達美方哀悼及追思之意。
蘇貞昌也說，政府對於長期以來美國對台灣的強勁支持與深厚友誼表示感謝。美國是台灣最重要的經貿夥伴，希望未來雙方能透過更多政府間的連結與互動，使雙方的夥伴關係更加緊密。
會面結束後，克拉奇一行人隨即前往總統官邸，出席蔡英文總統的晚宴。