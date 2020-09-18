克拉奇拜會行政院　蘇貞昌盼台美夥伴關係更緊密

美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）率團訪台，今（18）日傍晚拜會行政院，就台美經濟相關議題及未來合作，與行政院長蘇貞昌交換意見。蘇貞昌在接見時說，希望未來台美雙方能透過更多政府間的連結與互動，使雙方的夥伴關係更加緊密。





▲美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）一行人前往行政院拜會院長蘇貞昌。（圖／記者葉政勳攝.2020.09.18）