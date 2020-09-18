官邸宴請克拉奇　蔡英文：期許台美深化合作

總統蔡英文今（18）日晚間於官邸宴請美國國務院次卿克拉奇及來訪的代表團。蔡英文表示，近年來台美關係有諸多實質進展，期許能有更多面向的交流，為雙方進一步的合作，增進更多的信賴關係，也奠定更堅實的基礎。



