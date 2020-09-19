追憶李登輝　李坤儀：他已擁有許多精彩片段成就生命意義

前總統李登輝追思告別禮拜今（19）日上午於淡水真理大學舉行，在現場發放的追思文集中，包括蔡英文總統、副總統賴清德以及李的家人都有撰寫追思文章。其中，李登輝的孫女李坤儀撰文表示，李登輝是個慈愛的祖父／曾祖父，為了讓小朋友開心十分鐘，他願意特地起床外出散步。李坤儀也說，李登輝「已經擁有許多精彩的片段，足以去成就生命的意義」。



