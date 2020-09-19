追憶李登輝　李坤儀：他已擁有許多精彩片段成就生命意義

前總統李登輝追思告別禮拜今（19）日上午於淡水真理大學舉行，在現場發放的追思文集中，包括蔡英文總統、副總統賴清德以及李的家人都有撰寫追思文章。其中，李登輝的孫女李坤儀撰文表示，李登輝是個慈愛的祖父／曾祖父，為了讓小朋友開心十分鐘，他願意特地起床外出散步。李坤儀也說，李登輝「已經擁有許多精彩的片段，足以去成就生命的意義」。
李坤儀表示，最後的174 天裡，扣掉跟阿公請假的時間，大概有150天都會和李登輝見面，陪他說說話，就像她過去39年的人生一樣。「體貼如他，讓我把心裡想說的話、想唱給他聽的歌，都在這150天裡跟他說了，也算是沒有太大的遺憾」。
李坤儀說，對每個人而言，李登輝擁有許多不同的面向； 對她來說：李登輝是個認真直接的人，認為對的就要付諸行動。也是個充分授權的人，抓大方向不過問繁瑣細節。是個自我要求的人，即便是住飯店離開前，會要求收拾整齊，因為這是個人的教養與對提供服務者的禮貌。是個包容的人，相信各個信仰最終都在與人為善。從哲學的角度思考，某些觀念是相通的。是個窩心的人，和照護他的安全人員、醫護團隊都有說不完的貼心故事，也建立了只有他們才懂的情感結。 是個慈愛的祖父／曾祖父，為了讓小朋友開心十分鐘，他願意特地起床外出散步。
李坤儀表示，誠如李登輝非常喜歡的一句話：「生命的本質即在不斷的自我超越」，在她有幸參與李登輝不到一半的人生中，「他已經擁有許多精彩的片段，足以去成就生命的意義」。