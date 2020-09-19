李登輝追思告別禮拜　蔡英文親頒褒揚令

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。追思告別禮拜今（19）日於淡水真理大學大禮拜堂舉行，蔡英文總統親自頒發褒揚令，副總統賴清德率五院院長覆蓋國旗。蔡總統致詞表示，我們有責任，要承接起李前總統的成就，謹記「脫古改新」的理念，持續確立台灣的主體性，深化並發揚台灣的民主和自由。





▲蔡英文總統出席李登輝追思告別禮拜。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲前總統李登輝追思告別禮拜今（19）日於淡水真理大學大禮拜堂舉行，蔡英文總統親自頒發褒揚令。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）