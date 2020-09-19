追思李登輝！安倍晉三寫悼詞　達賴喇嘛錄製影片致意

前總統李登輝追思追思告別禮拜今（19）日上午於淡水真理大學大禮拜堂舉行，蔡英文總統親頒褒揚令，國內外政要出席致意。除了美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）和日本前首相森喜朗親自出席，日本台灣交流協會代表泉裕泰代為宣讀日本前首相安倍晉三悼詞，西藏精神領袖達賴喇嘛也透過影片表達追思。
克拉奇17日率團訪台，此行除了談論台美經貿事務，也特地安排出席今天的李登輝追思告別禮拜；而二度來台弔唁李登輝的森喜朗，雖然日前受傷、身體不適，仍堅持拄著拐杖出席致意。
泉裕泰宣讀安倍晉三的悼詞表示，對於李登輝逝世，謹表衷心之哀悼。李登輝將自由、民主、人權等普世價值在台灣扎根，被世界譽為「民主先生」，並且對增進日本與台灣的相互理解與友好具有重大貢獻。
悼詞指出，李登輝溫暖的笑容與有力道的握手、對民主的堅強信念、對台灣的堅定情感與強烈使命感、以及對日本的期待與溫馨話語，彷彿昨日之事至今仍深深刻畫在我内心。謹再次向對於日台友好以及台灣的民主與發展具有巨大貢獻的李登輝，表達深深的感謝與敬意。
安倍的悼詞表示，今後也請化為「千縷微風」，溫柔守護日本與台灣。祈求在天之冥福。
達賴喇嘛透過預錄的影片表示，李登輝是他的好友，李對民主貢獻卓著，他們的私交是他初次到台北和李見面時，「他這樣跟我問候（雙手朝前擊掌），我也這樣跟他回禮，此後我們成為摯友」。
達賴喇嘛說，他欽佩李登輝全力守護台灣的民主自由以及中華文化。做為好友，他時時感念李，做為佛教徒，他常常為李祈福，他非常欣賞李的盡力而為，雖然李已不在人世，但佛教徒相信輪迴，李很可能會在台灣轉世重生，他祈禱李投胎轉世，無論認得與否，李登輝的精神將永續伴隨重生。