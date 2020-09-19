連兩日擾台　共軍機今再派19戰機越過海峽中線

日本前內閣總理大臣森喜朗、美國次卿克拉奇(Keith Krach)近日訪台，共軍騷擾台海行為不斷，連續2日派軍機越過台海中線襲擾我國空域，飛機數量一次比一次多。國防部今天中午再次主動揭露，共軍今(19)日上午總計19架軍機侵擾台灣，部分共機逾越海峽中線，國軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，還以防空飛彈進行追瞄監控；國防部批評共軍連續兩日侵犯我主權的挑釁行為，嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，呼籲中國當局自制，不要成為麻煩製造者。





根據航空軌跡與廣播紀錄，早上7點起中共軍機持續多方向多批次多空層侵擾台海，我空軍持續對西北空域、西部空域，西南空域入侵空域之共機進行廣播驅離程序，其中上午9點20分左右對共機的廣播內容更出現「立即迴轉脫離，一切後果自負！」的罕見重話語句，與之前廣播用詞不同。





國防部透過官網新架設的「即時軍事動態」發布共軍動態，公布共軍總計19架軍機侵擾台灣空域，部分逾越海峽中線，機種包含「轟六」轟炸機2架、「殲16」戰機12架、「殲11」戰機2架、「殲10」戰機2架，以及「運八」反潛機1架，國軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並提到還以防空飛彈追監，國軍也一併公布了拍攝到的「運八」反潛機照片。





根據國防部所公布的共機動態，襲擾我西南空域的機種包括「轟六」轟炸機、「運八」反潛機與「殲10」戰機；越過台海中線的機種則為「殲16」、「殲11」與「殲10」三型戰機；本日侵擾台灣軍機架數高達19架，比昨日18架更多，且多了「運八」反潛機。





國防部也表示，中共解放軍連續兩日踰越海峽中線，侵犯我主權的挑釁行為，已嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，國防部表達嚴正譴責，「並呼籲大陸當局自制」，懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者，應共維台海與印太區域的和平與安全。





中國國防部昨宣布，解放軍東部戰區昨起在台海附近組織實戰化軍演；東部戰區隨後也宣布軍演地點就在台灣海峽；我國軍官員昨即分析，昨日共軍機、艦越過台海中線的行動，未來幾日不排除都會發生。



