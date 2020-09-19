我官員赴飯店拜會美次卿　學者諷「奇景」：面子裡子全失

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）一行人前（17）日下午抵達台灣，原訂舉行的台美商業經貿對話落空，但克拉奇仍馬不停蹄與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌會晤，許多官員更連袂前往克拉奇下塌的飯店拜會。對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，天底下的兩國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人，但如今卻是相反，諷稱這是外交「奇景」。
包正豪今日在臉書以「裡子面子全失的對美外交」發文，批評「現在正在上演屬國官員朝拜天朝特使的鬧劇」，認為民進黨政府的行政院副院長、外交部長、經濟部長紛紛前往克拉奇下榻的旅館拜會，是外交上的「奇景」。
包正豪強調，「天底下的兩國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人。以現在的狀況而言，應該是克拉奇前往行政院拜會沈榮津副院長，吳釗燮部長、王美花部長作陪，這樣已經是很禮遇的規格了，結果卻是相反的安排。這不禁令人懷疑，民進黨政府到底求美國什麼？竟然連外交上的對等原則都不顧」。
包正豪質疑，究竟美國對民進黨政府提出什麼要求，民進黨還沒做到，「所以主子要懲罰奴才，讓原本宣稱要開的台美經濟與商貿對話會議最後胎死腹中？」包正豪直言，民進黨不惜犧牲農民權益，硬是全面開放含瘦肉精的美豬美牛進口，「結果美國還是不滿意，顯然美國要得更多吧」。（編輯：倪浩軒）