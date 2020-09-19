我官員赴飯店拜會美次卿　學者諷「奇景」：面子裡子全失

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）一行人前（17）日下午抵達台灣，原訂舉行的台美商業經貿對話落空，但克拉奇仍馬不停蹄與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌會晤，許多官員更連袂前往克拉奇下塌的飯店拜會。對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，天底下的兩國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人，但如今卻是相反，諷稱這是外交「奇景」。





▲包正豪發文全文。（圖／翻攝自包正豪臉書）