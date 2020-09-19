追悼李前總統　森喜朗：軍事對抗時代已過去　要和平對話

故總統李登輝告別禮拜今(19)日上午於真理大學舉行，前日本首相森喜朗二度來台追悼，並於下午搭機返回日本。在返國前森喜朗感嘆他是二戰後出生的世代，在他兒時正逢世界劇烈轉變，如今他已從政壇退休，世界局勢依舊複雜，他呼籲各國應用和平對話來取代武力相向，「大家用智慧來合作會比較好，大人(指年長者)還在糾纏過去，不得不由，但年輕人的世代不用在乎這些，透過經濟、運動、音樂，一定要和平。」
有日本媒體問到，近來中國勢力崛起，台灣跟日本是否需要安保上的合作，來與中國抗衡？森喜朗認為安保的問題不只在日台之間，現在世界局勢緊張，經濟問題最容易成為戰爭的導火線，但他說「各國用軍力解決問題應該要成為過去，現在是新時代，一定要朝向減少用武才對。」
森喜朗指出，面對數十人的採訪記者，他其實無法分辨誰是日本隨行、誰是台灣當地記者，看起來都一樣，證明整個亞洲在文化、人種上彼此影響著，大家都是朋友。
本來應該在今年舉辦的東京奧運，因為疫情延期，森喜朗表示，奧運是和平時期才會辦的世界賽事，比賽期間各國都會停戰，在新冠肺炎疫情還沒爆發前，多達168國都同意，奧運舉辦期間會停止戰火，他說「既然這樣，有奧會就沒有戰爭、每個月都可以辦奧會，棒球賽也辦，足球賽、橄欖球賽也可以，我希望用這樣的方式讓世界和平。」