追悼李前總統　森喜朗：軍事對抗時代已過去　要和平對話

故總統李登輝告別禮拜今(19)日上午於真理大學舉行，前日本首相森喜朗二度來台追悼，並於下午搭機返回日本。在返國前森喜朗感嘆他是二戰後出生的世代，在他兒時正逢世界劇烈轉變，如今他已從政壇退休，世界局勢依舊複雜，他呼籲各國應用和平對話來取代武力相向，「大家用智慧來合作會比較好，大人(指年長者)還在糾纏過去，不得不由，但年輕人的世代不用在乎這些，透過經濟、運動、音樂，一定要和平。」



