江啟臣：兩岸局勢詭譎　應盡早恢復對話

國民黨主席江啟臣今（19）日在臉書發文指出，面對美方頻對台釋出善意，共軍卻節節升高敵意的現實狀況下，一方面樂見台美關係升級深化，但仍對於兩岸情勢惡化感到憂心。他認為，兩岸政府應該恢復儘速對話，用多元的互動降低戰爭衝突的可能。



