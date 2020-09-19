江啟臣：兩岸局勢詭譎　應盡早恢復對話

國民黨主席江啟臣今（19）日在臉書發文指出，面對美方頻對台釋出善意，共軍卻節節升高敵意的現實狀況下，一方面樂見台美關係升級深化，但仍對於兩岸情勢惡化感到憂心。他認為，兩岸政府應該恢復儘速對話，用多元的互動降低戰爭衝突的可能。
今日包括美國國務院助卿克拉奇（Keith Krach）與日本前首相森喜朗均出席前總統李登輝的追思告別禮拜，但在此同時，連續兩天中國大陸均派遣軍機飛越海峽中線。對此，江啟臣表示，對兩岸情勢惡化感到憂心，
他再次正告共軍，過度的操演以及侵擾，只會將台灣民心越推越遠！更可能讓兩岸關係推向不可逆的惡化局勢甚至戰爭的邊緣。我們也要提醒，國防部應該嚴密備戰，妥善因應，更要避免擦槍走火。
江啟臣認為，兩岸善意累積越來越困難，疫情間許多不必要的政治操作、網路言論的激化、美國大選的政治需求，都讓兩岸不論是民間或是官方的交往趨於強硬、對立甚至仇視。願意扮演溝通角色的人被污名化、叫囂引戰的人被當成英雄。這樣的氛圍絕對不利於台海和平穩定發展。
江啟臣進一步指出，相較於1996及1999兩次兩岸台海軍事危機，台灣輿論普遍對於共軍軍演無感或是冷感。民進黨政府基於政治計算，忽而將對岸形塑成冷血的強大政權，又可以立即轉換說法，將對岸當成即將崩潰的紙老虎，但過一會兒又希望兩岸ECFA不要中止。這樣的政治操作，導致目前輿論對於兩岸情勢的認知過於片面與輕忽。當台灣社會氛圍在政治上，普遍仇視對岸，不思重回和平之途，卻又缺乏對於對岸軍事威脅的危機感，恐怕正是維護台海安全的危機。
江啟臣表示，和平繫於兩岸雙方。國民黨不樂見兩岸對峙情勢升高，兩岸政府應該恢復儘速對話，更應該積極創造有利於累積善意的氛圍，用多元的互動降低戰爭衝突的可能。