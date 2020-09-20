賴品妤花163萬買新車被酸爆　男友出面護愛！

民進黨立委賴品妤在今年廉政專刊的財產申報中，出現一筆163萬元的TOYOTA汽車、存款17萬餘元，但卻被不少網友酸是拿選舉補助款買名車。對此，賴品妤的男友、苗栗縣議員曾玟學昨（19）日則是在臉書護愛，還不忘酸一下苗栗縣長徐耀昌花將近300萬元買「豪車」當公務車；賴品妤本人也在臉書上連發數篇文章反擊。



