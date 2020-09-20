賴品妤花163萬買新車被酸爆　男友出面護愛！

民進黨立委賴品妤在今年廉政專刊的財產申報中，出現一筆163萬元的TOYOTA汽車、存款17萬餘元，但卻被不少網友酸是拿選舉補助款買名車。對此，賴品妤的男友、苗栗縣議員曾玟學昨（19）日則是在臉書護愛，還不忘酸一下苗栗縣長徐耀昌花將近300萬元買「豪車」當公務車；賴品妤本人也在臉書上連發數篇文章反擊。
今年賴品妤買了一台163萬元的7人座TOYOTA汽車，被許多網友酸是「用選舉補助款買名車」。面對網友批評，曾玟學在臉書上發文護愛，表示賴品妤在立委選舉中獲得約253萬的補助款，其中三分之一繳回黨中央，實際領回的大約是168萬元，由於賴品妤選區較為偏遠、廣大，沒辦法依靠立法院派車或坐公車跑行程，所以拿其中163萬拿去買跑選區用的車，也強調，有參選的候選人，不管當選與否，只要跨過門檻都能領，「每個候選人愛怎麼用就真的是個人自由」。
曾玟學也不忘酸徐耀昌，將原本要改裝為專供消防救災勤務使用、要價將近300萬元的「總裁級的奢華旗艦MPV」豪車挪用為縣長的公務座車等等爭議。
而賴品妤本人也一連發了好幾篇文章，反嗆網友「雙標」，表示那些酸她的網友們支持的政治人物開豪華車款可以、年輕民代買7人座跑行程卻不行，「自己黨」的政治人物在活動上脫精光可以、他黨年輕民代私下穿低胸洋裝不行，嘴臉乖張還以為所有人都不會發現，「到處抹屎」沾沾自喜以為沒人會發現而已，殊不知整群早已臭不可聞。
賴品妤還反酸：「第一任當選的人拿到補助款決定去買一台TOYOTA7人座跑選區行程有什麼好稀奇？不然有意見的人是要一三五、二四六輪班背著我跑選區喔，難不成其他同事會飛我不知道？」