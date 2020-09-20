被鬥到退綠黨！王浩宇曝「暗黑內幕」：補助款太有吸引力

桃園市議員王浩宇2020年大選結束後退出綠黨，接著轉而加入民進黨，引發不少外界冷嘲熱諷，而對此，王浩宇今（20）日深夜也在臉書感嘆透露當時退出綠黨的內幕，他表示其實自己當初根本是「被鬥走的」，直言實在是四年幾千萬補助款太有吸引力，更無奈表示好險綠黨沒有拿到補助款，否則內鬥浮上檯面將會更可怕。





綠黨在2020大選中僅奪下33.7萬張票，得票率不及3％的政黨補助門檻，在退出綠黨後加入民進黨的決定讓王浩宇受到不少輿論抨擊，而今他也抖出當時會選擇退黨的真相「我其實是被鬥走的」，他表示在1月10日當晚在跑完最後一個選舉行程時，在大半夜卻突然收到一封信件，通知他「你已經被移除在綠黨擔任的角色」，而一查之後就立即發現自己在綠黨官方Email、Facebook的管理權限全數遭拔除取消，不但事前毫無經過任何溝通，仔細一看這還是剛好在投票日前8分鐘所發出，王浩宇也忍不住表示「任何人都會心灰意冷」。

▲王浩宇也在臉書貼出當時被移除黨內臉書權限的通知。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

不僅如此，經過王浩宇求證後才知道，當時黨內某些認為綠黨會突破3%政黨補助門檻的夥伴，為了爭奪未來黨內主導權跟補助款，因此在認為超過可以拉票的時間點發起政治鬥爭，「排除支持我的派系，未來能把黨權跟補助款握在手裡」，更表示會有這樣的舉動實在是因為「四年幾千萬補助款太有吸引力」。

▲王浩宇就表示當時看到只覺得「錯愕又納悶」。(圖/NOWnews資料照）

王浩宇提到，儘管事後對方有立刻出來道歉、坦承疏失，但這樣的做法仍讓他非常不舒服，「出錢出力的我無法接受綠黨還沒有突破門檻就開始內鬥，因此無論綠黨是否突破3%我都會選擇離開。而綠黨最主要的金主、長期協助的長輩，也在知道這件事情後暴怒，決定撤除對綠黨的所有支持，到現在都不曾再去綠黨」。

此外，他也表示其實自己已經不生氣了，提出來是希望讓大家知道自己從加入綠黨到離開綠黨，一直都是以綠黨的最大利益去思考，沒有做過出賣綠黨權益的事情，更透露其實在下定決心退黨錢，民進黨內部就曾多次推薦他入黨，甚至拿出更好的位置邀請他加入，但都不曾想過要離開綠黨，至於最後會選擇離開，對他來說就是個意外而已，「好險綠黨沒有拿到補助款，否則這樣的內鬥，恐怕會在有錢之後檯面化，真的會很可怕。抱歉，那麼晚才讓大家知道」。（編輯：楊智傑）