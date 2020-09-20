美次卿來台進行經濟商業前期對話　蔡英文：已有基本共識

美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）於17日率團訪台；由於克拉奇此次訪台，是41年來國務院最高層級訪台官員，一舉一動都備受矚目。蔡英文總統今（20）日出席「危老＋都更博覽會」後也向國人說明了台美經濟商業對話的進展，指出台美在各項重要議題都已基本達成共識，也希望雙方儘早針對合作項目有所準備，促進台美夥伴關係。



