美次卿來台進行經濟商業前期對話　蔡英文：已有基本共識

美國國務院次卿凱斯・克拉奇（Keith Krach）於17日率團訪台；由於克拉奇此次訪台，是41年來國務院最高層級訪台官員，一舉一動都備受矚目。蔡英文總統今（20）日出席「危老＋都更博覽會」後也向國人說明了台美經濟商業對話的進展，指出台美在各項重要議題都已基本達成共識，也希望雙方儘早針對合作項目有所準備，促進台美夥伴關係。
蔡英文今天在出席活動後，針對此次克拉奇訪台，及台美經濟商業對話等議題做出說明。蔡英文表示，台美關係近年有很多實質進展；克拉奇是41年來國務院最高層級的訪台官員，代表著台美關係的重大進展，也感謝美方對「共享民主堅實夥伴關係」採取實際行動。
蔡英文指出，這次包含總統官邸中的晚宴、拜訪行政院，與各部會之間的對談，都涉及台美經濟合作不同層次的不同討論，在各部向她報告後，她感到成果相當豐碩，也對未來台美經濟進一步合作有信心。這次交流，對後疫情時代的經濟局勢具有正面意義，而台美在這次的前期談話中，對印太地區的區域穩定與和平、數位科技發展、經濟、能源基礎建設、全球供應鏈重組等各項重要議題已有基本共識。希望雙方合作的項目能積極準備，進行討論，及早進行台美經濟對話，促進夥伴關係，讓台美關係更加好。
此外，媒體追問，台積電創辦人張忠謀昨日也出現在總統府官邸，是否因為台積電未來會在全球供應鏈成佔有席之地？蔡英文表示，張忠謀不僅代表台積電，也是科技產業代表，更曾3次代替總統出席亞太經濟合作（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）。在這麼重要的場合，有張忠謀在，就更能夠掌握世界趨勢、讓世界更了解台灣。
蔡英文有信心的說，未來，台灣半導體、資通訊軟題等，將會是全球重要的力量，台灣會維持「保護自己，也被世界信賴」的原則ㄓㄧㄚ搶佔工業練核心地位。
至於同時會跟任本新任首相菅義偉通話？蔡英文指出，在與日本前首相森喜朗的會面中，並未在通話議題上有過交談，也沒有規劃將進行通話，不過台日雙方隨時都保持合作關係，有事就討論，未來跟日方溝通也會持續下去。