美擬售台魚叉增程型空對地飛彈　一枚要價快1億元

美國《紐約時報》日前報導，美國近期將宣佈新軍售案，包括無人機、AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈等武器，軍事專家指出，SLAM-ER一枚美軍採購的價格就要300萬美金（約9000萬台幣），國軍日後採購價格勢必更高。





飛彈射程長達270公里，巡航速度約0.7馬赫，彈頭採用鈦合金設計，提升強固化目標之穿透力。彈頭重約500磅，對付一般陸上目標、海上艦船等均具一定程度破壞力，該型飛彈於2000年達成初期作戰能力，並在伊拉克及阿富汗戰場獲得實戰驗證。

波音公司生產的

魚叉飛彈已生產超過8000枚，將近30個國家採用。魚叉飛彈可從多個平台發射，包括RGM-84艦射型、陸射型、AGM-84空射型、UGM-84潛射型。魚叉飛彈最高飛行速度為0.85馬赫，依據發射平台不同，最大射程可達90~310公里。

魚叉飛彈仍在生產中，經波音不斷改良，魚叉Block2具備岸攻與陸攻能力。除了空射型魚叉飛彈外，

我國駐美代表蕭美琴上月中旬在華府智庫演講時證實，為建構不對稱戰力，台灣正向美國磋商，採購岸置型魚叉反艦飛彈。

為了將濱海作戰範圍向海峽中線延伸、嚇阻共軍船艦犯台，軍方規劃購買10多套「岸置機動型魚叉攻陸飛彈系統」與「目標獲得相關配套系統」，預算超過3百億台幣，返台後部署於海軍海鋒大隊操作。