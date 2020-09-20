美擬售台魚叉增程型空對地飛彈　一枚要價快1億元

美國《紐約時報》日前報導，美國近期將宣佈新軍售案，包括無人機、AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈等武器，軍事專家指出，SLAM-ER一枚美軍採購的價格就要300萬美金（約9000萬台幣），國軍日後採購價格勢必更高。
旅美的「台海安全研究中心」主任梅復興在臉書引述2015年1月時任國防部軍政副部長夏立言向立法院報告指出，空軍將「F-16A/B戰機四型精準彈藥」列為優先籌獲目標，後來證實分別是：AGM-154 聯合遙攻武器（JSOW）、AGM-88 高速反輻射飛彈（HARM）、AGM-84H/K 增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、AGM-158 聯合空對地遙攻飛彈（JASSM）等。由於AGM-84H製造商波音已於2002年停產，因此美國若要販售SLAM-ER，應該會是AGM-84K型號飛彈。
梅復興指出，AGM-84K飛彈射程長達270公里，巡航速度約0.7馬赫，彈頭採用鈦合金設計，提升強固化目標之穿透力。彈頭重約500磅，對付一般陸上目標、海上艦船等均具一定程度破壞力，該型飛彈於2000年達成初期作戰能力，並在伊拉克及阿富汗戰場獲得實戰驗證。
梅復興認為，SLAM-ER射程270公里，仍符合「飛彈科技管制守則」（MTCR）所規範的300公里射程上限，敏感性較低，且在出口管制上也較無額外困難。不過，SLAM-ER一枚美軍採購的價格就要300萬美金，國軍往後採購勢必更貴。
波音公司生產的魚叉飛彈已生產超過8000枚，將近30個國家採用。魚叉飛彈可從多個平台發射，包括RGM-84艦射型、陸射型、AGM-84空射型、UGM-84潛射型。魚叉飛彈最高飛行速度為0.85馬赫，依據發射平台不同，最大射程可達90~310公里。
魚叉飛彈仍在生產中，經波音不斷改良，魚叉Block2具備岸攻與陸攻能力。除了空射型魚叉飛彈外，我國駐美代表蕭美琴上月中旬在華府智庫演講時證實，為建構不對稱戰力，台灣正向美國磋商，採購岸置型魚叉反艦飛彈。為了將濱海作戰範圍向海峽中線延伸、嚇阻共軍船艦犯台，軍方規劃購買10多套「岸置機動型魚叉攻陸飛彈系統」與「目標獲得相關配套系統」，預算超過3百億台幣，返台後部署於海軍海鋒大隊操作。