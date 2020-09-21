開箱網軍1／蔡英文網路下重本　成2020大選勝選關鍵？

7月10日，監察院公布2020總統大選期間，候選人競選經費收支情況，爭取連任的總統蔡英文，最大筆的競選支出就是委請網路行銷公司，協助經營line@官方帳號以及telegram帳號等費用，為蔡英文做廣告行銷的公司，也幾乎都有網路行銷經營背景。相較之下，韓國瑜則是較為信仰傳統廣告宣傳戰，募得的3.8億競選經費中，有2.3億全部都花在傳統媒體公司，這樣決定性的差異，似乎也成為2020總統大選勝負關鍵。



