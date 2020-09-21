開箱網軍1／蔡英文網路下重本　成2020大選勝選關鍵？

7月10日，監察院公布2020總統大選期間，候選人競選經費收支情況，爭取連任的總統蔡英文，最大筆的競選支出就是委請網路行銷公司，協助經營line@官方帳號以及telegram帳號等費用，為蔡英文做廣告行銷的公司，也幾乎都有網路行銷經營背景。相較之下，韓國瑜則是較為信仰傳統廣告宣傳戰，募得的3.8億競選經費中，有2.3億全部都花在傳統媒體公司，這樣決定性的差異，似乎也成為2020總統大選勝負關鍵。
政治人物在選戰中，「陸軍」勢力趨於平盤，得靠「空軍」操作才能決定勝負時，過去不被傳統政治人物視為正規作戰手段的「網軍」，就此浮上檯面。《NOWnews今日新聞》多方打探，為讀者找出神秘的網軍力量，一位不願具名的網軍操盤手向記者表示，2014年地方縣市首長選戰算是網軍崛起元年，當時的首都選戰中，柯文哲在有民進黨勢力幫助下，與代表國民黨的連勝文，在傳統上藍大於綠的台北市能打成五五波最後勝選，其中最重要的就是網軍操作。
該名網軍操盤手直言，據當時統計，柯文哲在網路上的正聲量，比連勝文多五倍，但當時的連陣營認為，主戰場仍是在陸軍，對於網路輿論風向並未積極正面回應，也因此從原本民調領先的態勢，到最後反輸給柯文哲近25萬票，對網軍勢力過於輕忽。
隨著網路、社群持續發展，政治網軍也開始面臨轉型。過去的概念是「數大便是美」，網軍喜歡利用人海戰術在網路上營造「假現象」，達到「三人成虎」進而帶動自身勢力，網路輿論分析師、公關公司負責人高毓安則指出，網軍現象已經從過去的求量，進化到「求精」的階段。
「以前大家會盲目無知跟風，但現在看留言，誰是真人誰是假帳號，民眾早就能夠自我分析了。」高毓安說，「大家已經會自動忽視無效留言、假帳號，帳號的量早就不是追逐的重點，而是如何精緻化。」高毓安強調，現在的網路輿論操作手法，多數採用寫出有內容且能夠說服人的文章，進而去影響網路使用者的想法，這樣才能真正有效在網路上影響支持者族群，進而帶動能改變選舉風向的輿論風氣。