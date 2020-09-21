推特突改「駐美大使」　台美關係升溫？蕭美琴深夜回應了

近來台美關係日漸緊密，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日時提出，將協助推動台灣更多參與聯合國事務，隨後，駐美代表蕭美琴便將個人推特（twitter）帳號簡介改成「Taiwan Ambassador to the US」，即「台灣駐美大使」。此舉曝光，台美關係是否升溫引發熱議，對此，蕭美琴昨（20）日深夜也在臉書回應了。





蕭美琴發文表示，這兩天很多台灣的朋友針對她推特上的簡介，興奮開心來訊，她實在不忍讓支持者大家失望，但還是要說明一下。「我跟美國政府機關互動的正式職銜還是很長的『Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office』，中文是『台北經濟文化代表處代表』」。





蕭美琴透露，自己7月底到任後像拼命三郎一直努力跟各界接觸、溝通、爭取，盼長期台灣在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善。在代表處同仁一起努力下，有些事情確實有所進展，美方對我們許多的訴求也多正面看待。但是，每一步都是艱辛，也不可否認，雙邊關係的法律結構，以及美國的政策框架「一中政策」還是存在著。



▲美國國務院政軍局助理國務卿古柏（ClarkeCooper）透過推特（ Twitter）分享與蕭美琴會晤合照。（圖／取自ClarkeCooper推特）

蕭美琴進一步解釋，「我在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，但也不是我自封自嗨。For all practical purposes，我在美國代表台灣，實際工作跟各國使館沒什麼不同，甚至因台灣處境艱困，我的工作量以及跟美方互動頻率比其他國家大使的業務還要多跟複雜；因此，ambassador不但是對我現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼我的方式。」





蕭美琴接著說，這些年在台灣人民努力創造民主、自由、繁榮的社會，以及公私部門在防疫過程中亮眼的表現，讓國務卿龐培歐曾經形容台灣是「可靠的同伴」、「世界良善的力量」，甚至以衛生部長訪問，和前所未有的國務院次卿親臨李前總統告別式，來彰顯美國對台灣民主和經濟自由的肯定與支持。



