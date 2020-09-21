影／立委集體涉貪5000萬　北檢起訴12人、陳唐山不起訴

台北地檢署偵辦立委涉集體收賄案今（21）日偵結，依貪污治罪條例起訴現任立法委員蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇、前立委徐永明等12人，並移審北院。前立委陳唐山則獲不起訴處分。





被起訴者除了現任與卸任立委外，還包括蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、陳超明辦公室主任梁文一、前太流負責人李恆隆、是知管理顧問公司總經理郭克銘、趙正宇辦公室主任林家騏、趨勢民調總經理吳世昌。

檢調調查，前太流公司負責人李恆隆涉嫌透過郭克銘等人，行賄現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委陳唐山、徐永明等人，透過公司法修法與舉辦公聽會機會，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。另外，趙正宇涉嫌透過郭克銘收受寶塚公司負責人陳明瀚、展雲企業董事長鍾克信賄賂，施壓營建署，企圖將位於陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地。檢調在趙正宇位於桃園中壢家中查扣新台幣920萬元。

檢調7月31日兵分多路65路，搜索立委辦公室、住家、服務處等地，共搜索3次71處，扣得帳冊、電磁紀錄與疑似賄款之現金。北檢指出，蘇震清犯罪所得2580萬、廖國棟790萬、丁復華180萬、陳超明100萬、趙正宇170萬、

郭克銘700萬等。

北檢指出，遭起訴立委都否認貪污，蘇震清強調金額2580萬是借款，並已陸續還款。關於蘇震清向李恆隆表示，憑藉著叔叔是前立法院長蘇嘉全，未來將會擔任要職一事，北檢表示，這是蘇震清的片面之詞，因此沒有必要約談蘇嘉全。

李恆隆於9月11日經法院裁定1000萬交保、停止羈押，北檢指出，李恆隆交保係適用於《證人保護法》，同時鑑於身體不佳予以交保，絕無交換條件說。