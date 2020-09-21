市長就職將滿月　陳其邁：跟「時間」賽跑

高雄第七家社區公共托育家園落成啟用，這也是高雄市長陳其邁上任後首個成立的公托家園，陳其邁今（21）日上午也特地到場參加開幕，對於市長就職即將滿月，陳其邁表示，就是跟「時間賽跑」，希望能夠加快市政的腳步，不僅要更有效率、而且要做更好。
高雄第七家社區公共托育家園坐落於左營翠峰國宅一樓，鄰近果貿社區、翠華國宅等多個社區，為左營區第二處公共托育服務機構，由社會局委託崑山科技大學承辦﹔高雄市長陳其邁說，這是自己上任後第一個成立的公托家園，公托的需求對很多的爸爸、媽媽來講都是非常需要，尤其是年輕朋友成家立業要生小孩，他們面臨到的第一個問題就是，是否有足夠的資源。
上任將滿月，陳其邁強調，各局處現在不管是編列預算或是在未來的施政的重點，都希望能夠迅速解決民眾關切的議題，市政能夠上緊發條、加快腳步；對於相關育兒資源部分，陳其邁也指出，現在高雄市累積有包括7處社區公共托育家國、17家公共托嬰中心及20處育兒資源中心等育兒資源，支持家庭育兒，给育兒家庭最有力的後盾，明年也編列了大概4400萬元預算，加速建構這個托嬰中心和社區家園的數量，希望朝向更貼近市民的需求。
陳其邁指出，這些資源需求社區化、小型化，能夠讓年輕的家長更方便，這個是過去還在行政院時，推動有關「0到6歲國家跟你一起養」的政策，在未來的四年會從600億增加到1000億，所以也已拜託社會局能夠再加速尋找閒置的空間，尤其在社區有關的，假如有更多的這個空間能夠提供，就加快腳步進行。