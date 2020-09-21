市長就職將滿月　陳其邁：跟「時間」賽跑

高雄第七家社區公共托育家園落成啟用，這也是高雄市長陳其邁上任後首個成立的公托家園，陳其邁今（21）日上午也特地到場參加開幕，對於市長就職即將滿月，陳其邁表示，就是跟「時間賽跑」，希望能夠加快市政的腳步，不僅要更有效率、而且要做更好。





﹔