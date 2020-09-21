韓國瑜傳出欲選台北市長？柯文哲嘆：每天都有這種....

今年六月遭到罷免的前高雄市長韓國瑜，傳出有意在2022年地方縣市首長選戰中重出江湖，甚至遭到媒體人周玉蔻爆料想投入台北市長選戰。不過過去曾為韓國瑜團隊成員的王淺秋及鄭照新等人都出面駁斥。而對於韓國瑜要選台北市長的傳言，現任台北市長柯文哲在聽聞後，僅搖搖頭表示「每天都有這種（傳聞）」。



