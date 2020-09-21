韓國瑜傳出欲選台北市長？柯文哲嘆：每天都有這種....

今年六月遭到罷免的前高雄市長韓國瑜，傳出有意在2022年地方縣市首長選戰中重出江湖，甚至遭到媒體人周玉蔻爆料想投入台北市長選戰。不過過去曾為韓國瑜團隊成員的王淺秋及鄭照新等人都出面駁斥。而對於韓國瑜要選台北市長的傳言，現任台北市長柯文哲在聽聞後，僅搖搖頭表示「每天都有這種（傳聞）」。
日前周玉蔻在自己的廣播節目上爆料，國民黨立委蔣萬安，之所以提前在北投設立服務據點，是因為已有消息傳出韓國瑜「想選市長」。而媒體人邱明玉也表示，最近與韓國於相當親近的人士交談後，該人士直言韓國瑜一定會選台北市長。也因此2022年地方縣市首長選戰，韓國瑜東山再起定且投入之前有意參選的台北市長，傳言甚囂塵上。
對此高雄市前新聞局長王淺秋，也在個人的廣播節目上表示，「韓國瑜要選台北市長是空穴來風，而且風很大。」王淺秋強調，最近韓國瑜與很多老朋以們見面，是為了要謝謝他們在當初選戰中的幫忙，絕非為了選台北市長鋪路。另名前新聞局長、現任國民黨文傳會副主委鄭照新則在臉書上表示，「若有guts，那些『親X人士』可以具名爆料，不要再傷害市長」。
而針對2022年台北市長選戰，柯文哲一直希望能交棒副市長黃珊珊，若韓國瑜參選台北市長，恐怕將對選局造成相當大的影響。不過針對這樣的消息，柯文哲反應似乎相當平淡，上午面對媒體詢問時，僅無奈表示「每天都有這種（消息）」，就並未再多做回應。