避台海戰爭！國軍將第一擊重定義為「自衛反擊權」

中國大陸解放軍機近來連續多日擾台，形成1996年台海飛彈危機後最嚴峻軍事威脅。國防部為了避免擦槍走火發生戰端，將第一擊定義為「自衛反擊權」，並強調執行以來，海空軍各部隊均能適切應對。
國防部今（21）日表示，「漢光36號演習電腦兵棋推演」已經在上周執行完畢，推演過程中納入最新區域情勢與新增敵情威脅，並以臺澎防衛作戰需求為訓練主軸進行攻防，以因應當前情勢的嚴峻，演習結果除充分達到訓練的目的，並獲致的重點驗證成果。對於媒體報導有關「自衛反擊權、精準彈藥不足、漢光演習勝負」等報導有誤部分，特予澄清。
國防部指出，近年來面對敵海空機艦高頻度的騷擾與威脅，國軍依「不升高衝突、不引發事端」指導、秉持「不挑釁、不怯敵」及「愈接近本島，愈積極處置」原則，明確律定第一擊「自衛反擊權」，並重新律定海空軍各部隊「突發狀況處置作業規定」，執行以來，海空軍各部隊均能適切應對。
針對媒體報導「國軍精準彈藥不足」，國防部指出，國軍現有之各式精準彈藥，均依建軍構想與兵力整建計畫期程籌補，現階段可滿足防衛作戰需求，無報載彈藥不足問題。惟共軍近期積極發展軍備，犯台戰力持續增長，國軍為因應新情勢、新威脅，透過本次漢光電腦兵棋推演，設定最嚴酷的作戰場景(飽和攻撃)，並重新檢視防衛作戰戰略、戰術需求，重點在於如何快速提升戰力，強化各式制空、制海等彈藥籌補，以因應新增敵情威脅。
另外，針對報載有關「歷年電腦兵棋推演，藍軍輸贏」，國防部強調報導並非事實。電腦兵棋推演的目的，係運用JTLS系統，依據總長「聯合作戰行動要項」，以最嚴苛、最不利的戰場環境，逐項驗證作戰議題，找出問題、解決問題，絕無所謂輸贏的問題。