就地爆破銷毀！軍方未爆彈小組登鋤頭嶼查看水雷
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-09-21 14:58:03｜update2020-09-21 16:02:33
澎湖防衛指揮部未爆彈組8名官兵21日上午冒著東北季風，在海巡署10066艦艇的支援下趕抵東吉，之後因風浪太大海巡艦艇無法靠岸，後勤處副處長姜中校親自帶隊，向民間業者雇用接駁小船，強行搶灘冒險登上鋤頭嶼。
未爆彈小組上岸立即看到這顆直徑約1米的大型水雷未爆彈，初步研判彈體因年代久遠造成鏽蝕嚴重，經仔細查看已經無法比對，查出它到底屬於哪個年代、哪個國家所有，而且最近4、50年國軍也沒有「佈雷」的動作與需求，至於隨著海流陽齡漂來的可能性就大大增加了。
澎防部表示，根據未爆彈處理準則，這顆水雷的後續處置可將其載回未爆彈小組銷毀，另一個作法為就地爆破，軍方考量運送之安全性後，傾向就地爆破以免發生意外，不過詳細執行時間地點，還要跟海管處等單位協調後再做定奪。
海洋國家公園管理處也在20日晚間緊急通知，澎湖南方四島附近海域的船隻與民眾不可擅自登上鋤頭嶼，因其所委託廠商於鋤頭嶼北面海岸進行海漂垃圾清除作業時，發現這顆水雷爆裂物。海管處強調，目前軍方已證實其具危險性，該處將於現場設立封鎖線禁止所有人員進入。為避免意外發生，該處自即日起一律禁止鋤頭嶼登島活動，並呼籲附近漁船、遊艇、遊客，在疑似爆裂物清除之前，切勿擅自登上鋤頭嶼。