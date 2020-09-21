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就地爆破銷毀！軍方未爆彈小組登鋤頭嶼查看水雷

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-09-21 14:58:03｜update2020-09-21 16:02:33

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▲澎湖防衛指揮部未爆彈組8名官兵在海巡署10066艦艇的支援下趕抵東吉，向民間業者雇用接駁小船，強行搶灘冒險登上鋤頭嶼查看水雷未爆彈。（圖／記者張塵攝，2020.09.20）

澎湖防衛指揮部未爆彈組8名官兵21日上午冒著東北季風，在海巡署10066艦艇的支援下趕抵東吉，之後因風浪太大海巡艦艇無法靠岸，後勤處副處長姜中校親自帶隊，向民間業者雇用接駁小船，強行搶灘冒險登上鋤頭嶼。



▲水雷未爆彈彈體因年代久遠造成鏽蝕嚴重，已經無法比對查出它到底屬於哪個年代、哪個國家所有。（圖／劉姓民眾提供）
▲水雷未爆彈彈體因年代久遠造成鏽蝕嚴重，已經無法比對查出它到底屬於哪個年代、哪個國家所有。（圖／劉姓民眾提供）
未爆彈小組上岸立即看到這顆直徑約1米的大型水雷未爆彈，初步研判彈體因年代久遠造成鏽蝕嚴重，經仔細查看已經無法比對，查出它到底屬於哪個年代、哪個國家所有，而且最近4、50年國軍也沒有「佈雷」的動作與需求，至於隨著海流陽齡漂來的可能性就大大增加了。

澎防部表示，根據未爆彈處理準則，這顆水雷的後續處置可將其載回未爆彈小組銷毀，另一個作法為就地爆破，軍方考量運送之安全性後，傾向就地爆破以免發生意外，不過詳細執行時間地點，還要跟海管處等單位協調後再做定奪。

▲海洋國家公園管理處緊急通報南方四島附近海域的船隻與民眾不可擅自登上鋤頭嶼，以避免意外發生。（圖／記者張塵攝，2020.09.21）
▲海洋國家公園管理處緊急通報南方四島附近海域的船隻與民眾不可擅自登上鋤頭嶼，以避免意外發生。（圖／記者張塵攝，2020.09.21）
海洋國家公園管理處也在20日晚間緊急通知，澎湖南方四島附近海域的船隻與民眾不可擅自登上鋤頭嶼，因其所委託廠商於鋤頭嶼北面海岸進行海漂垃圾清除作業時，發現這顆水雷爆裂物。海管處強調，目前軍方已證實其具危險性，該處將於現場設立封鎖線禁止所有人員進入。為避免意外發生，該處自即日起一律禁止鋤頭嶼登島活動，並呼籲附近漁船、遊艇、遊客，在疑似爆裂物清除之前，切勿擅自登上鋤頭嶼。

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