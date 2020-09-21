就地爆破銷毀！軍方未爆彈小組登鋤頭嶼查看水雷

澎湖防衛指揮部未爆彈組8名官兵21日上午冒著東北季風，在海巡署10066艦艇的支援下趕抵東吉，之後因風浪太大海巡艦艇無法靠岸，後勤處副處長姜中校親自帶隊，向民間業者雇用接駁小船，強行搶灘冒險登上鋤頭嶼。





▲水雷未爆彈彈體因年代久遠造成鏽蝕嚴重，已經無法比對查出它到底屬於哪個年代、哪個國家所有。（圖／劉姓民眾提供）

× ▲水雷未爆彈彈體因年代久遠造成鏽蝕嚴重，已經無法比對查出它到底屬於哪個年代、哪個國家所有。（圖／劉姓民眾提供）

澎防部表示，根據未爆彈處理準則，這顆水雷的後續處置可將其載回未爆彈小組銷毀，另一個作法為就地爆破，軍方考量運送之安全性後，傾向就地爆破以免發生意外，不過詳細執行時間地點，還要跟海管處等單位協調後再做定奪。



▲海洋國家公園管理處緊急通報南方四島附近海域的船隻與民眾不可擅自登上鋤頭嶼，以避免意外發生。（圖／記者張塵攝，2020.09.21）