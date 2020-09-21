20立委拜會市府談前瞻　盧秀燕：預算不分藍綠

國民黨主席江啟臣率領20位立法院黨團成員，今（21）日中午拜會台中市政府，與市長盧秀燕率領的一級主管進行午餐會報，聽取台中市對前瞻2.0特別預算及其他建設的訴求﹔立院黨團總召林為洲表示，團結力量大，要來幫燕子市長爭預算，不能讓執政黨政府大小眼，補助分藍綠有差別。
林為洲指出，包括前瞻計畫，軌道及其他建設，讓8個委員會委員都知道台中需求，才能在委員會和院會幫忙發聲爭取，團結力量大，且能更接地氣為地方需求爭預算。市長盧秀燕很感謝，直稱風雨故人來。
總召林為洲說，黨團成員下鄉，台中是繼新北之後第二站，因為直轄市需要幫忙的比較多，希望讓委員都清楚，前瞻和年度預算，台中正在編明年預算，很多需要中央補助，只是很多預算是競爭型的，不是編了就有，還須要立委通力合作爭取。
看到中央給預算有大小眼差別待遇，林為洲指出，執政黨政府補助分藍綠，實在不應該，要以實際需求優先順序和急迫性訂定標準，希望黨團合作能稍微制衡，不要太偏頗，這有待與地方溝通更密切，更團結，效率會更好。
江啟臣表示，十四縣市執政都很認真，黨中央非常支持黨團到各縣市政府，幫地方多爭取建設經費。因為執政黨預算分配可能忽略地方迫切性，所以溝通瞭解，對話很重要，過去沒有這種作法，本會期預算會期開始前走訪地方，有利於將來為預算把關和審查，讓民眾感受國民黨作為。
盧秀燕感謝主席江啟臣和黨團親自到台中指導關心﹔盧秀燕也說，台中是全國第二大都市，升格最慢，財政收支劃分法公式劃分條件最差，各種補助公式相對對台中不公平﹔盧秀燕更對中央喊話，希望落實三項建議，第一「修正財政收支劃分法」，建議中央按比例釋出預算額度給地方。第二「尊重地方自治」，例如台中市食品安全衛生管理自治條例規範瘦肉精零檢出等，應給予尊重。第三「預算個案公平分配」，中央應訂定公平的分配機制，讓地方有充足經費發展建設。