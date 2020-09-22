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北市初選提前開打？兩任市長馬英九、郝龍斌為羅智強站台

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-09-22 11:39:11｜update2020-09-22 12:04:12

兩位前任台北市長馬英九及郝龍斌，今天（22日）上午為國民黨台北市議員羅智強的新書發表會站台。
▲兩位前任台北市長馬英九及郝龍斌，今天（22日）上午為國民黨台北市議員羅智強的新書發表會站台。（圖／記者丁上程攝,2020.9.22）

總統府前秘書長、國民黨台北市議員羅智強，今天（22日）上午舉行新書《伊羅寓言－國王貓》的發表會。而前總統馬英九及國民黨前副主席郝龍斌，都以貴賓身份前來為羅智強助講。外界也好奇馬郝兩人都是前台北市長，今天一同出席新書發表會，是否表態支持羅智強？不過羅智強本人僅低調表示，今天只單純是新書發表會，無論是蔣萬安還是羅智強出線，最重要的是國民黨要贏。



馬英九在活動前接受媒體訪問時，面對詢問「來參加新書發表會，是否代表力挺羅智強選台北市長？」對此馬英九則未正面回應，僅表示「這可以做很多種解釋」隨後就進入會場，引發外界聯想。而郝龍斌則讚許羅智強是藍營優秀戰將，也希望他與蔣萬安等黨內年輕人，都能夠積極參與。郝龍斌也直言，希望參選人必須要對市政夠了解，「一上任就能馬上接手、重新開機，從這個角度來看，羅智強是非常適任的人選」。

▲馬英九及郝龍斌兩人，一同為羅智強新書發表會站台，外界也好奇是否支持羅智強參選下一任台北市長？對此馬英九表示「可以有很多種解釋」、郝龍斌則直言「羅智強是非常適合的人選」。（圖／記者丁上程攝,2020.9.22）
▲馬英九及郝龍斌兩人，一同為羅智強新書發表會站台，外界也好奇是否支持羅智強參選下一任台北市長？對此馬英九表示「可以有很多種解釋」、郝龍斌則直言「羅智強是非常適合的人選」。（圖／記者丁上程攝,2020.9.22）
而羅智強本人則強調，今天僅單純是請兩位老長官來參與新書發表會。而針對台北市長選戰一事，羅智強直言，無論最後是自己還是蔣萬安出線，最重要的就是國民黨要贏。「兄弟之爭、揖讓而升，我會把理念與團隊的勝利置於個人之上。」羅智強說，「面對任何人的角逐，我都表達祝福與歡迎」。

而針對最近媒體民調，顯示隨著時間推移，羅智強的支持度有小幅度上升。而羅智強也在臉書上表示，會繼續在街頭為人民的食安戰鬥。而今天受訪時被媒體問到相關議題，羅智強則強調，自己的個性本來就是正能量，遇到困境時，會要求自己更加努力。

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