北市初選提前開打？兩任市長馬英九、郝龍斌為羅智強站台

總統府前秘書長、國民黨台北市議員羅智強，今天（22日）上午舉行新書《伊羅寓言－國王貓》的發表會。而前總統馬英九及國民黨前副主席郝龍斌，都以貴賓身份前來為羅智強助講。外界也好奇馬郝兩人都是前台北市長，今天一同出席新書發表會，是否表態支持羅智強？不過羅智強本人僅低調表示，今天只單純是新書發表會，無論是蔣萬安還是羅智強出線，最重要的是國民黨要贏。





▲馬英九及郝龍斌兩人，一同為羅智強新書發表會站台，外界也好奇是否支持羅智強參選下一任台北市長？對此馬英九表示「可以有很多種解釋」、郝龍斌則直言「羅智強是非常適合的人選」。（圖／記者丁上程攝,2020.9.22）