蔡英文盼與歐盟洽談雙邊投資　推進夥伴關係

蔡英文總統今（22）日上午出席「投資歐盟論壇」時表示，台灣已經準備好成為歐盟在資通訊技術、生技、健康及智慧移動等產業的主要合作夥伴，希望未來能在現有的穩定基礎上，洽談雙邊投資協議，讓雙方堅實的夥伴關係能夠向前推動。
蔡英文在今日出席「投資歐盟論壇」致詞時表示，很高興參加第一次在台灣舉辦的投資歐盟論壇，這也是台灣和15個歐盟會員國代表第一次齊聚一堂，共創一個雙邊投資的平臺，就像歐洲經貿辦事處高哲夫（Filip Grzegorzewski）處長所說，這是台歐今年最重要的盛事。
蔡英文說，今天的論壇為雙方在堅實的合作基礎上開啟貿易投資夥伴關係的新頁，包括由歐洲企業投資在台興建風場，以及巨大和友達等台灣龍頭廠商在歐洲的投資。儘管現今全球市場充滿不確定性，台灣仍積極擴展國際合作。「別人眼中的動盪，在我們看來，是繁榮和建立全球夥伴關係的機會。」因此，當全球經濟不穩定時，台灣推出了「投資臺灣三大方案」，以提升投資人的信心，截至這個月，已收到650件申請案，吸引超過兆元新臺幣的投資，並創造逾9萬2千個工作機會。
蔡英文指出，政府在防疫的同時，也努力鼓勵投資，讓台灣的經濟持續上軌道。全球經濟成長率預測本年將萎縮5.1%，台灣則維持預估1.56%的成長率，居亞洲四小龍之首。台灣打造如此健全的投資環境，不只是為了滿足國內需求，也是為了建立更穩健的國際關係。台灣和歐盟一樣，提供公平及可預測的商業環境，期許互利互惠的全球夥伴關係。
這樣的策略已經產生正面效益。聯合國《2020年世界投資報告》預估，2020年全球企業海外直接投資（FDI）跌幅將高達4成，但台灣1月至7月核准外國人投資總金額，反較去年同期增加10.56%，顯示外商看好台灣是安全、可信賴的投資環境。相信歐盟也認同這樣的觀點，因為去年歐盟對台總投資金額已超過新臺幣1兆元，占外國來台投資總額的四分之一，是台灣最大外資來源。台灣和歐盟不僅是緊密的投資夥伴，也共享自由、民主及法治價值。這些價值和彼此互補的強項，讓雙方建構起強勁的經貿關係。
蔡英文也提到，台灣與歐盟還有更多可以合作的領域。例如，後疫情夥伴關係的醫療供應鏈。台灣企業設備齊全，可與歐盟業者在高端疫苗研發和生產、醫療器材和醫療口罩等防疫物資等領域共同合作。這僅是台歐盟加強合作可受惠的產業之一，台灣已經準備好，成為歐盟在資通訊技術、生技、健康、智慧移動等產業的主要合作夥伴，因為這些都是台灣產業的強項。然而，要實質獲益並確保未來更加蓬勃發展，勢須善用當前的情勢。在現有的穩定基礎上，洽談雙邊投資協議，將成為日後成功的基石。雙邊投資協議是成功的關鍵，能讓百業在數位時代中繁榮興旺。