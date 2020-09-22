蔡英文盼與歐盟洽談雙邊投資　推進夥伴關係

蔡英文總統今（22）日上午出席「投資歐盟論壇」時表示，台灣已經準備好成為歐盟在資通訊技術、生技、健康及智慧移動等產業的主要合作夥伴，希望未來能在現有的穩定基礎上，洽談雙邊投資協議，讓雙方堅實的夥伴關係能夠向前推動。



