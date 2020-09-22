陳吉仲駁買廣告稱「萊劑環保」　藍委：不用經業主同意？

雜誌「科學人」日前刊登農委會政令廣告，宣稱豬加入萊克多巴胺「增加收益又環保」，挨批有失專業，事後科學人道歉，並撤下廣告、退回廣告費用。農委會主委陳吉仲昨(21)日澄清沒有提供爭議字眼給「科學人」。對此，國民黨團總召林為洲質疑「做廣告還有不用經過業主同意嗎？」呼籲陳吉仲誠實面對，「自己做錯的決定，不敢面對，也不承認自己的錯誤，莫此為甚，很糟糕的人！」



