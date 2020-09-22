連2起居家檢疫死亡　陳其邁：加強關懷「多一點人情味」

高雄市美濃、林園區9月接連發生居家檢疫婦女死亡個案，市長陳其邁今(22)日除指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人情味，減少遺憾發生的機率，假如人力不足，市府會設法增加﹔衛生局長黃志中也表示，2起個案各有身故原因，未來對於慢性病、家庭成員未住附近獨居狀況個案，衛生局將訂定另外辦法，增加關懷的強度。
陳其邁今天在市政會議後表示，民眾配合檢疫執行率99.9%是防疫成功最重要關鍵，過去自己在中央任職時即要求檢疫要更人性，每天或兩天要打電話關懷問候生活起居，曾有1名外縣市外籍漁工於檢疫期間手機故障，外事警察送手機過去還附贈一盒巧克力，比較人性關懷有感覺，「人情味要更溫暖一點。」
陳其邁說，高雄目前有2000多位居家檢疫民眾，他已請衛生局能夠更人性一點、給個案更多的關懷，假如人力不足，市府會設法增加，利用電話跟個案聊天會更溫暖，居家檢疫民眾的配合也會更好。
黃志中也指出，居家檢疫的關懷工作，目前是由里幹事執行電訪，每日關懷個案，如果發生電子圍籬異常現象，則由管區員警去了解，若個案有病痛，會透過醫療體系協助就醫，經過檢視，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。
不過，黃志中也強調，林園這位40多歲婦人的死亡，牽涉個人的一些議題，涉及隱私不便對外說明。但居家檢疫過程中，這名婦人都沒有告知有身心方面困擾、病痛等等，發生這樣的不幸，衛生局同仁都很遺憾。
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