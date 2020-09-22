連2起居家檢疫死亡　陳其邁：加強關懷「多一點人情味」

高雄市美濃、林園區9月接連發生居家檢疫婦女死亡個案，市長陳其邁今(22)日除指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人情味，減少遺憾發生的機率，假如人力不足，市府會設法增加﹔衛生局長黃志中也表示，2起個案各有身故原因，未來對於慢性病、家庭成員未住附近獨居狀況個案，衛生局將訂定另外辦法，增加關懷的強度。





▲高雄市政府衛生局長黃志中今日對外說明發生第二起居家檢疫死亡的案例，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。（圖／記者郭俊暉攝）

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