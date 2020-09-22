NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

連2起居家檢疫死亡　陳其邁：加強關懷「多一點人情味」

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-09-22 15:06:17

▲高雄市接連發生婦人在居家檢疫死亡個案，市長陳其邁今天除指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人味。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市接連發生婦人在居家檢疫死亡個案，市長陳其邁今天除指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人味。（圖／記者鄭婷襄攝）

高雄市美濃、林園區9月接連發生居家檢疫婦女死亡個案，市長陳其邁今(22)日除指示衛生局增加人力，多打電話關懷，讓居家檢疫民眾更能感受人情味，減少遺憾發生的機率，假如人力不足，市府會設法增加衛生局長黃志中也表示，2起個案各有身故原因，未來對於慢性病、家庭成員未住附近獨居狀況個案，衛生局將訂定另外辦法，增加關懷的強度。



▲高雄市政府衛生局長黃志中今日對外說明發生第二起居家檢疫死亡的案例，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高雄市政府衛生局長黃志中今日對外說明發生第二起居家檢疫死亡的案例，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。（圖／記者郭俊暉攝）
高雄市接連發生婦人在居家檢疫死亡個案；其中首起案例發生在本月12日，來自高雄美濃的50多歲婦人，上月30日搭乘飛機，從上海返台，依規定進行為期14天的居家檢疫，不料卻在第13天時離奇猝死家中臥室第二起個案，婦人本月16日從上海搭機返台，獨自居住並申請居家檢疫期間垃圾清運，檢疫期間都會與居住外縣市的胞姐聯繫，里幹事也依規定執行例行性訪查。

陳其邁今天在市政會議後表示，民眾配合檢疫執行率99.9%是防疫成功最重要關鍵，過去自己在中央任職時即要求檢疫要更人性，每天或兩天要打電話關懷問候生活起居，曾有1名外縣市外籍漁工於檢疫期間手機故障，外事警察送手機過去還附贈一盒巧克力，比較人性關懷有感覺，「人情味要更溫暖一點。」

陳其邁說，高雄目前有2000多位居家檢疫民眾，他已請衛生局能夠更人性一點、給個案更多的關懷，假如人力不足，市府會設法增加，利用電話跟個案聊天會更溫暖，居家檢疫民眾的配合也會更好。

黃志中也指出，居家檢疫的關懷工作，目前是由里幹事執行電訪，每日關懷個案，如果發生電子圍籬異常現象，則由管區員警去了解，若個案有病痛，會透過醫療體系協助就醫，經過檢視，對於有慢性病、或獨居的個案，衛生局將訂定另外辦法，再增加關懷的強度。

不過，黃志中也強調，林園這位40多歲婦人的死亡，牽涉個人的一些議題，涉及隱私不便對外說明。但居家檢疫過程中，這名婦人都沒有告知有身心方面困擾、病痛等等，發生這樣的不幸，衛生局同仁都很遺憾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

延伸閱讀

  • 力挺基層棒球　林智鴻募集民間資源助忠孝國小棒球隊
  • 2020大港青年自我挑戰賽鳴槍起跑　開啟青年職涯新旅程
  • 從屏東基督教醫院　看幸福醫療背後的努力
  • 高雄市110年度總預算案　陳其邁：檢討青創基金執行效率
  • 市長就職將滿月　陳其邁：跟「時間」賽跑

NOW民調中心

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

金鐘55大預測！您覺得誰會是本屆視帝、視后？

繼續作答
依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

依依不捨、捨不得！一起懷念黃鴻升小鬼，您最愛他的哪部作品？

繼續作答
空姐制服大PK，您覺得哪家航空公司的制服最好看？

空姐制服大PK，您覺得哪家航空公司的制服最好看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀