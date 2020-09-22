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黨產會認定救總為附隨組織　財產高達13億

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-09-22 15:28:02

黨產會
▲黨產會今日召開委員會，認定救總是國民黨附隨組織。（圖／翻攝自黨產會）

行政院不當黨產處理委員會今（22）日召開委員會，認定中華救助總會為中國國民黨的附隨組織，應依黨產條例第8條第5項在4個月內向該會申報財產；其名下受黨產條例第5條第1項推定為不當取得之財產，依黨產條例第9條第1項規定，原則禁止處分。



黨產會指出，救總係由國民黨中央成員奉蔣中正總裁指示籌備，於39年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，80年間更名為「中國災胞救助總會」，再於89年間更名為「中華救助總會」。

黨產會認為，自擬定救總之發起人名單開始，國民黨即實質控制救總重要人事，曾有國民黨中央認為不適當之人如雷震、齊世英當選監事，救總之理事長谷正綱甚至將雷、齊二人除名後再向國民黨秘書長報告轉知黨中央之例。

黨產會調查顯示，國民黨曾以直接或間接之方式，陸續以國家資源挹注救總超過50億元（政府補助、撥用公有地與辦公廳舍、影劇票強制附勸大陸救濟金等），使救總人事及業務費用由國家負擔，與一般財務獨立自籌經費之組織不同，而實質控制救總之財務。又救總各項救濟業務，多係國民黨中央提案並決議相關處理原則後，再交由救總執行經營，執行完畢後再向國民黨中央報告成果，故救總之業務經營亦受國民黨實質控制。

根據黨產會調查，認定救總曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，故為國民黨之附隨組織。救總現有財產價值仍高達約13億餘元（其中現金等流動資產約5億元，不動產帳列價值約8.6億元）。

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