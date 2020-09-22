黨產會認定救總為附隨組織　財產高達13億

行政院不當黨產處理委員會今（22）日召開委員會，認定中華救助總會為中國國民黨的附隨組織，應依黨產條例第8條第5項在4個月內向該會申報財產；其名下受黨產條例第5條第1項推定為不當取得之財產，依黨產條例第9條第1項規定，原則禁止處分。



