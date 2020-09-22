軍武／「萬劍彈」前進部署澎湖　經國號戰機可攻中國內陸

為了因應共機擾台，空軍IDF經國號戰機以「天駒任務」為名，於4到9月部署澎湖馬公機場。蔡英文總統今(22)日前往澎湖視導空軍「天駒部隊」，除演練緊急起飛外，經國號戰機也在機棚「秀肌肉」，由中科院研發、射程200公里的「萬劍彈」也首度在澎湖亮相。
中秋節前夕，蔡英文上午前往澎湖慰勉駐防在馬公基地的「天駒部隊」，蔡英文致詞時強調，對空軍有信心，身為中華民國空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。
為了保護台海空防安全，空軍以「天駒計畫」為名，自1964年開始派遣戰機進駐澎湖馬公機場，天駒部隊早年進駐F-5E戰機，在經國號戰機成軍後，由經國號戰機接手空防任務。此次總統視導，軍方於機棚中展出中科院自行研製的萬劍彈，這也是萬劍彈首次在澎湖地區對外公開，宣示意義重大。
為強化經國號戰機戰場生存能力，自2001年起空軍花費70億推動「翔昇計畫」，升級經國號戰機性能。經過性能提升之經國號戰機(正式名稱F-CK-1 C/D型)能夠搭載「萬劍遙攻精準武器系統」，也就是俗稱的萬劍彈，萬劍彈射程約200公里，透過在敵方防空武器射程距離外發射，抵達目標上空後再散佈次彈頭，藉以達到癱瘓敵人機場等重要軍事、交通設施，功能與美軍的現役AGM-154聯合遙攻武器(JSOW)性能相同。
台南空軍基地第一聯隊的43架經國戰機為首批改裝，能夠加掛萬劍彈的作戰聯隊。經國號戰機自澎湖掛載萬劍彈升空後，飛彈射程將深入中國對大陸沿海內陸。
至於傳聞經國號戰機9月完成「天駒任務」後，將改由F-16戰機接替進駐澎湖，空軍則是不允評論。