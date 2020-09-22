軍武／「萬劍彈」前進部署澎湖　經國號戰機可攻中國內陸

為了因應共機擾台，空軍IDF經國號戰機以「天駒任務」為名，於4到9月部署澎湖馬公機場。蔡英文總統今(22)日前往澎湖視導空軍「天駒部隊」，除演練緊急起飛外，經國號戰機也在機棚「秀肌肉」，由中科院研發、射程200公里的「萬劍彈」也首度在澎湖亮相。





中秋節前夕，蔡英文上午前往澎湖慰勉駐防在馬公基地的「天駒部隊」，蔡英文致詞時強調，對空軍有信心，身為中華民國空軍，「我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。

為了保護台海空防安全，空軍以「天駒計畫」為名，自1964年開始派遣戰機進駐澎湖馬公機場，天駒部隊早年進駐F-5E戰機，在經國號戰機成軍後，由經國號戰機接手空防任務。此次總統視導，

軍方於機棚中展出中科院自行研製的萬劍彈，這也是萬劍彈首次在澎湖地區對外公開，宣示意義重大。

「翔昇計畫」，升級經國號戰機性能。

▲總統蔡英文22日赴澎湖視導空軍「天駒部隊」，萬劍彈部署澎湖首度曝光。蔡英文背後即為萬劍彈。(圖／軍聞社提供)