蔡英文親赴澎湖！黃暐瀚分析「這優勢」：要萬年執政了

澎湖一家飲料店遭海軍弟兄「緊急出動」而臨時取消44杯飲料，店家不但沒有生氣，更力挺國軍替海軍打氣，消息曝光後不少民眾就紛紛稱他們為「愛國飲料」，而總統蔡英文今（22）日也親赴澎湖拜訪該店，同時自掏腰包訂購150杯慰勞官兵。對此，媒體人黃暐瀚就在臉書上直言「蔡英文議題抓得很準」，更指出若在野黨還跟不上「民進黨要在台灣萬年執政」。





日前海軍派駐在澎湖馬公基地的艦艇部隊，因應對岸共機飛越海峽中線，緊急出動，取消了原本預定的88杯飲料，而事後海軍弟兄也向飲料店致電說明，是因為接到任務，為了保衛國家須立即開軍艦出航，店家則回應雖然當時的44杯飲料沒辦法領取只能忍痛棄單，但也表示「我們真的不生氣，因為保衛國家安全是重要任務，我們要力挺」，獲不少民眾認同。

而蔡英文今天也特地安排親赴澎湖，除了慰勉空軍外，也到了該飲料店一次點了150杯冬瓜檸檬，慰勞進駐基地的國軍弟兄，此舉也讓飲料店老闆娘又驚又喜表示，不少民眾看了之後都特地指名要買「愛國飲料冬瓜檸檬」，讓飲料店業績大漲，每天能多賣2、300杯。

▲海軍因緊急出勤被迫棄單飲料店88杯飲料，蔡英文22日在視察完空軍天駒部隊後親赴飲料點買了150杯飲料。（圖／總統府提供）

對此，黃暐瀚就直言，總統身為三軍統帥，代替國軍向飲料店老闆道歉的舉動讓老闆娘很高興，蔡英文再加碼掏出現金，加買150杯慰勞官兵更是高明，「政治是需要表演的，這一年多來，蔡總統議題抓得很準，反應常常很快」，文末也忍不住感嘆在野黨若對於議題的敏感度再不跟上，「民進黨要在台灣，萬年執政了！」。（編輯：楊智傑）