台海風雲起！他預言：美國給台灣的利益「好到無法拒絕」

近期共機頻頻擾台，台海緊張局勢升溫，蔡英文總統今（22）日前往澎湖慰勉「空軍天駒部隊」，強調對國軍有信心，並以「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，勉勵弟兄扛起重責大任。對此，學者吳嘉隆分析中美台三角關係，認為美國對中國大陸的態度已經轉變，如果台灣有決心跨出「關鍵的一步」，預言美國給台灣的利益會「好到台灣無法拒絕」。





▲吳嘉隆發文全文。（圖／翻攝自吳嘉隆臉書）