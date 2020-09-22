台海風雲起！他預言：美國給台灣的利益「好到無法拒絕」

近期共機頻頻擾台，台海緊張局勢升溫，蔡英文總統今（22）日前往澎湖慰勉「空軍天駒部隊」，強調對國軍有信心，並以「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，勉勵弟兄扛起重責大任。對此，學者吳嘉隆分析中美台三角關係，認為美國對中國大陸的態度已經轉變，如果台灣有決心跨出「關鍵的一步」，預言美國給台灣的利益會「好到台灣無法拒絕」。
吳嘉隆今日在臉書發文表示，「川普的錯誤，就是還期待中共會履行第一階段貿易協議，尤其是期待中共會大量採購美國農產品，一方面展現自己的談判能力，二方面也為自己的連任加分。但是這是徒勞無功的，因為中共從一開始就是陪著你玩，並不準備談成任何貿易協議，就算有談成，也沒有誠意真的去落實」。
吳嘉隆認為，川普花了兩年時間，與中共進行好幾回合的貿易談判，在效果上恐怕是在證明中共沒有可信度，也不會遵守國際協議或承諾，所以再談判下去也沒有任何意義。「川普實際上恐怕是在證明中共是壞孩子，而且是無藥可救，所以即使爆發戰爭也是不得已的，而且恐怕是非如此不可」。
吳嘉隆直言，美國很可能是在「趕進度」，所以也必須猛打「台灣牌」，要制約中共的國際角色，要否定中華人民共和國的政治合法性。吳嘉隆強調，「台灣要認識到這種微妙的轉變，不管是統派還是獨派，都會覺得美國好像是把台灣扛上架。台灣原本不想跟中共鬧翻，但是美國似乎逼得台灣要跟中共脫鉤，要清洗國內的紅色滲透，要把中共深入台灣的手拿開，最重要的也是最根本的，要向美國證明台灣是可信任的新時代的戰略合作伙伴」。
吳嘉隆最後預言，「如果台灣願意，有決心跨出這個關鍵的一步，那麼合理估計美國後面的出手還會更大更猛，給台灣的重大利益會好到超過台灣的期待，好到台灣無法拒絕。美國對台灣，真的算是養兵千日，用兵一時」。（編輯：倪浩軒）