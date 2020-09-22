國民黨團反美豬佔議場　立法院會空轉一天

行政院長蘇貞昌原定今(22)日要赴立法院院會，針對含萊克多巴胺美豬進口進行報告、備質詢。但國民黨團上午7點30分突開黨團大會，隨後便霸佔議場，不讓蘇上台。由於民進黨方面僅動員一半的立委，要清場有難度，行政部會官員在中午前後便離開立法院，院會空轉一天。
國民黨團總召林為洲在占領議場時指出，上禮拜他們讓蘇貞昌上台報告，但蘇引用的資料錯誤，蘇稱在CODEX訂出標準後，民進黨就依照此標準為訴求，對瘦肉精美豬持科學態度。林為洲吐槽「CODEX訂出標準後，到2016前民進黨立委哪個不是反對美豬、美牛，2016年9月投票的時候，你們當時包括柯建銘總召都反對美豬進口。」
林為洲不滿地指出「民進黨以前為了反對而反對，現在又說為了國家發展、經貿談判開放，那國民黨執政時代，國家就不用發展、經貿就不用談判了嗎？態度前後轉變，總要道歉吧！」
未料民進黨並未採取強制清場措施，行政官員到中午左右便離開立院，國民黨立委也紛紛放任議場唱空城，到了下午5點左右才紛紛回到議場，等待院長游錫堃宣布散會。
由於憲法第59條規定，行政院於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院。意即最慢在10月開始前，一定要讓蘇貞昌上台進行總預算的報告、將總預算案送立法院審議，佔場空轉的情況並不會持續太久。