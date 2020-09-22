國民黨團反美豬佔議場　立法院會空轉一天

行政院長蘇貞昌原定今(22)日要赴立法院院會，針對含萊克多巴胺美豬進口進行報告、備質詢。但國民黨團上午7點30分突開黨團大會，隨後便霸佔議場，不讓蘇上台。由於民進黨方面僅動員一半的立委，要清場有難度，行政部會官員在中午前後便離開立法院，院會空轉一天。





行政院於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院。意即最慢在10月開始前，一定要讓蘇貞昌上台進行總預算的報告、將總預算案送立法院審議，佔場空轉的情況並不會持續太久。