回應共機挑釁！全台空軍基地戰機拂曉演練升空攔截

近日共機不斷擾台，蔡英文總統今(22)日上午前往澎湖慰勉駐防在馬公基地的「天駒部隊」，強調身為中華民國空軍，「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。空軍今日清晨在全台各基地進行「聯合防空作戰訓練」，演練緊急升空攔截敵機。





▲國軍22日清晨進行「聯合防空作戰訓練」，空軍嘉義基地F-16V戰機受令後，緊急起飛進行攔截演練。(圖／國防部提供)