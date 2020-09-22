回應共機挑釁！全台空軍基地戰機拂曉演練升空攔截

近日共機不斷擾台，蔡英文總統今(22)日上午前往澎湖慰勉駐防在馬公基地的「天駒部隊」，強調身為中華民國空軍，「怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」。空軍今日清晨在全台各基地進行「聯合防空作戰訓練」，演練緊急升空攔截敵機。
國防部指出，「聯合防空作戰訓練」是由國軍執行全島制空及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「仿真實戰」方式，由空軍假想敵機隊升空，實際測試三軍官兵緊急防空接戰及通信指管能力，據以檢視及強化國軍重要目標防護及應變作為，提升防衛能力。清晨的操演，全臺各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛升空攔截，並採多機種混編方式應對進犯之敵，海軍船艦及各式防空飛彈武器立即進入戰術位置，完成防空作戰準備；同時，各重要基地也進行對空警戒任務，具體驗證三軍部隊應變計畫及應處程序。
國防部長嚴德發清晨也進入衡山指揮所了解陸、海、空三軍部隊緊急應變作為，要求各部隊「帶著敵情練兵」，以「恃吾有以待之」的萬全準備，克敵制勝，守護國家安全。
嚴德發強調，當前敵情威脅與日俱增，國軍官兵要有憂患意識與敵情警覺，確實發揮聯合情監偵的功能，並展現國軍具有防衛固守，重層嚇阻，濱海決勝，灘岸殲敵的能力，絕對不讓敵人越雷池一步，捍衛國家領土主權與民主自由。