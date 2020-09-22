吉卜力釋免費劇照掀惡搞浪潮　縣市長、立委也跟風發梗圖

由日本知名動畫師宮崎駿、鈴木敏夫等人創辦的「吉卜力工作室」，近日上傳旗下8部經典動畫電影多達400張的高清劇照，讓網友可以免費使用，其中包括《神隱少女》、《崖上的波妞》、《借物少女艾莉緹》等膾炙人口的作品，不少政治人物、政黨也跟著這波熱潮，紛紛推出一系列時事梗圖。





▲交通部長林佳龍也跟風發梗圖，呼籲民眾可在中秋連假期間搭乘宜花台鐵區間快。（圖／擷取自林佳龍臉書）

▲吉卜力免費提供劇照，桃園市長鄭文燦跟風發梗圖（圖／擷取自鄭文燦臉書）

▲吉卜力免費提供劇照，屏東縣長潘孟安借此推梗圖宣傳觀光。（圖／擷取自潘孟安臉書）

▲吉卜力免費提供劇照，民進黨立委鄭運鵬以立法院開議為主題發梗圖。（圖／擷取自鄭運鵬臉書）

▲吉卜力免費提供劇照，民進黨立委鍾佳濱也透過時事製成梗圖。（圖／擷取自鍾佳濱臉書）

▲吉卜力免費提供劇照，時代力量立委王婉諭也跟著發梗圖，諷刺立法院開議期間國民黨阻擋議事進行。（圖／擷取自王婉諭臉書）