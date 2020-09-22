吉卜力釋免費劇照掀惡搞浪潮　縣市長、立委也跟風發梗圖

由日本知名動畫師宮崎駿、鈴木敏夫等人創辦的「吉卜力工作室」，近日上傳旗下8部經典動畫電影多達400張的高清劇照，讓網友可以免費使用，其中包括《神隱少女》、《崖上的波妞》、《借物少女艾莉緹》等膾炙人口的作品，不少政治人物、政黨也跟著這波熱潮，紛紛推出一系列時事梗圖。
交通部長林佳龍趁機利用《神隱少女》搭火車站推廣「台鐵區間快車優惠」，提醒民眾在即將到來的中秋連假，若要往返花東地區的旅客，宜花區間快只要200元，能夠省力又省錢，若自行開車走台二線濱海公路，也能夠看見警喜的風景。
而桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安透過劇照圖推廣觀光、農產品，或針對政策做簡單易懂解說，像是「為什麼桃園人口成長這麼快？」，因為「桃園好吃又好玩，生育率六都第一」，或是「青埔最近好多人，都是去Xpark，人快比魚多」、「中秋連假就是要去屏東啊，不然要幹嘛？」、「屏東洋蔥好嗆」、「屏東很熱，但四重溪泡湯一樣很適合」等。
另因適逢立法院開議期間，民進黨立委鄭運鵬、鍾佳濱也發布相關梗圖，包括「國民黨又佔領備詢台啦！」、「審不完的預算書」、「總質詢的道具」等，時代力量立委王婉諭也曬圖調侃「甲動甲動，又要佔領主席台啦！」、「幫不能質詢的邱顯智QQ」、「寶寶想質詢但寶寶上不去」，吸引網友在貼文底下留言表示「太傳神！」。
此外，台灣基進黨也搭上風潮，依照時事跟風製作圖卡，包括「聽說韓國瑜要選台北市長」、「謎之音：好羨慕新黨可以去海峽論壇」、「台美關係：抓緊囉，被甩出去一概不負責」，大搞創意的文字製成梗圖，逗得網友直呼「童年崩壞超有梗」。