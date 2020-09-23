共軍在我國領空耀武揚威？吳斯懷糾正小英　提「6質疑」

共機近來不斷擾台，總統蔡英文昨（22）日前往澎湖，慰勞攔截共機的天駒部隊與海軍146艦隊，她強調「身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。」對此，國民黨立委吳斯懷則提醒「給總統寫講稿的單位，用字要精準，以免誤導國人。」而針對國軍所有戰備規定中，「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，他也提出「6點質疑」。





吳斯懷在臉書發文談及，近日共軍挑釁動作越來越大，兩岸戰機頻密對峙，我飛行部隊戰備壓力倍增，空中擦撞或意外交火的機率驟升，國安單位指示，國軍所有戰備規定中「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，明確宣告我軍在兩岸局勢中不開第一槍。行使「自衛反擊權」，需在對方有明顯的敵對行為下，我軍才能開火，以避免「擦槍走火」，引發台海戰爭。

吳斯懷認為，「第一擊」改為「自衛反擊」後，反擊權責仍為國防部長，政治宣示容易，實際執行卻複雜困難，這個修訂讓第一線飛行員益增困惑。他並對國防部提出6質疑，包括「1.飛行員面對的『明顯敵意』如何界定？2.過去戰機遭到共軍開啟火控雷達掃瞄偵追算不算明顯敵意？3.若共機無視警告維持向我方航向的航行，或是『機動』到我機後方位置，或是採取危險碰撞航向時，算不算明顯敵意？4.還是一定要承受共軍攻擊後才能回擊？5.在需要快速反應的空戰節奏中，一連串的狀況，各種細節如何判定，飛行員該如何自處？6.還是繼續等待國防部長的命令？接戰規定太嚴格，飛行員會綁手綁腳，規定太寬鬆，即有可能沉不住氣而『擦槍走火』。」



▲近日頻傳中共軍機擾台，蔡英文總統昨（22）日前往澎湖慰勉空軍。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

吳斯懷更從指揮鏈來分析執行面的困難，「第一線戰機遭受共軍攻擊時（或明顯敵意行為），需要逐級回報 （或同步回報）空作部、空軍司令、衡指所、參謀總長、國防部長，立即召開作戰會議，聯二提出敵情研析、聯三建議行動方案，部長下決心反擊與否！從第一線回報敵情到部長決心下達，需要多少時間？這一段時間飛行員如何應處？再論一旦實施反擊，是否引發全面戰爭？部長下達反擊決心前，需不需要向國安會、總統報告？」



