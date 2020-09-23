影／強運擋不住！蔣萬安抽籤搶衛環召委　續戰美豬議題

立法院第二屆第十會期今(23)日進行召委選舉，由於召委能決定找哪個行政部會來開會、排法案，是各黨團的爭奪的目標，而這個會期又遇上含萊克多巴胺的美豬進口，主責的社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會更是焦點中的焦點。未料在衛環委員會竟發生投錯票的插曲，最後由國民黨立委蔣萬安順利抽籤搶下一席，在未來的美豬議題中仍握有主導權。



