影／強運擋不住！蔣萬安抽籤搶衛環召委　續戰美豬議題

立法院第二屆第十會期今(23)日進行召委選舉，由於召委能決定找哪個行政部會來開會、排法案，是各黨團的爭奪的目標，而這個會期又遇上含萊克多巴胺的美豬進口，主責的社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會更是焦點中的焦點。未料在衛環委員會竟發生投錯票的插曲，最後由國民黨立委蔣萬安順利抽籤搶下一席，在未來的美豬議題中仍握有主導權。
「抽到了！耶！」第一個抽籤的蔣萬安馬上就抽到召委席次，他振臂高呼，和同黨立委徐志榮大力擊掌。此次衛環委員會召委選舉，民進黨團通過配票，推舉陳瑩、洪申翰，由於民進黨團在衛環委員會有9席，加上時代力量立委王琬諭表態挺洪，陳、洪分別可獲得5票，而國民黨團在該委員會僅5席，全部投給蔣萬安，陳、洪、蔣都5票，爭奪2席召委，最後要由抽籤來決定，但對民進黨來說是坐一望二。
但在唱票的時候，竟發現投給洪申翰的票竟蓋了兩次，有爭議，國民黨團主張該票廢票，若成功便成為陳瑩5票、蔣萬安5票、洪申翰4票，便不用抽籤。
國民黨立委陳玉珍主張，按照立法委員互相投票選出院長的規定，一張票上有除了圈票外的文字、符號，該票便要作廢，民進黨團則不願承認，投錯票事件從衛環委員會自己的事務，演變成其他委員會的立委、黨團幹部都來參戰。
陳玉珍說「依照立法院的規定，這票就應該算無效。」民進黨團書記長鍾佳濱則說「你是依照哪一款判定他有爭議？這個重複蓋，不算是文字、也不算特別符號吧？他就是多圈到，不算廢票。」事主洪申翰則說「好了啦陳委員，你也說不出個道理來。」惹得陳玉珍大怒「什麼叫我講不出道理？小學生都會投票，都知道這票要算廢票！」
藍綠兩邊相持不下，直到最後立法院秘書長林志嘉趕到現場，林志嘉強調，投票的時候都會有監察人，應該要由監察人建議會議主席決定。本次投票監察人為國民黨立委徐志榮、會議主席是民進黨立委莊競程。最後徐志榮建議此票無效，但莊競程裁定有效，兩黨仍要藉由投票來搶第二席召委，最後結果由蔣萬安抽中一席，洪申翰則放棄抽籤結果，直接把召委讓給陳瑩。