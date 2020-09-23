萬人支持反美豬進口公投！國民黨赴中選會送交連署書

由國民黨發起的反美豬進口公投連署，國民黨在第一階段已經收到超過四萬份連署書，而今天（23日）上午在黨主席江啟臣的帶領下，前往中選會遞交連署書。江啟臣強調，雖然現場只有20170份連署書，不過已經有超過四萬民眾連署，且到送交連署書的當下，都還有民眾透過各個管道，詢問如何加入連署。江啟臣也直言，高達七成的民意是反對瘦肉精美豬進口的，也希望中選會能夠依照公正合法的程序審核公投連署。



