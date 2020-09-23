萬人支持反美豬進口公投！國民黨赴中選會送交連署書

由國民黨發起的反美豬進口公投連署，國民黨在第一階段已經收到超過四萬份連署書，而今天（23日）上午在黨主席江啟臣的帶領下，前往中選會遞交連署書。江啟臣強調，雖然現場只有20170份連署書，不過已經有超過四萬民眾連署，且到送交連署書的當下，都還有民眾透過各個管道，詢問如何加入連署。江啟臣也直言，高達七成的民意是反對瘦肉精美豬進口的，也希望中選會能夠依照公正合法的程序審核公投連署。
身兼公投案領銜人的江啟臣表示，今天到中選會除了送案，我們也要呼籲中選會，不要卡案。「你卡的不是國民黨，你卡的是一個整體的民意。」江啟臣說，「整體民意有高達七成是反對瘦肉精豬肉進口的，七成擔心這樣會爆發食安危機。中選會請你依法公正審核完成審核的程序，不要參與任何的政治思考，以意識形態或者執政黨的立場，來審核這次送進去的公投連署書。」江啟臣也直言，當政府失能的時候，公投就是直接民主的展現。我們讓這些重要的議題，讓人民自己來決定。
國民黨立法院黨團總召林為洲則表示，在民意之前，無論是執政黨還是在野黨，大家都要展現謙卑，「而最能展現民意的方式，就是透過公投。」林為洲說，「我們希望可以把大家的民意都集合起來，反對美豬進口，確保食安。」而最先提起反美豬及還我公投連署的國民黨革命實踐研究院長羅智強，則先開玩笑表示「主席呼籲中選會不要卡案，太傻太天真。」並直言「中選會不卡案，怎麼對蔡英文交代？」羅智強直言，「中選會有沒有膽量卡案，他看的不是國民黨，看的是全台灣人民，我們人民的憤怒站在後面，我們就盯著中選會，看你敢不敢卡案」。