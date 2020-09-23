續戰美豬議題　國民黨搶下農委會排案權

立法院第十屆第二會期今(23)日進行召委選舉，由於召委能決定找哪個行政部會來開會、排法案，是各黨團的爭奪的目標，而這個會期又遇上含萊克多巴胺的美豬進口，主責的社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會更是焦點中的焦點。國民黨順利搶下經濟委員會的席次，更在召委相互排案時，又再搶到叫農委會來報告的權力。



