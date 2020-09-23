續戰美豬議題　國民黨搶下農委會排案權

立法院第十屆第二會期今(23)日進行召委選舉，由於召委能決定找哪個行政部會來開會、排法案，是各黨團的爭奪的目標，而這個會期又遇上含萊克多巴胺的美豬進口，主責的社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會更是焦點中的焦點。國民黨順利搶下經濟委員會的席次，更在召委相互排案時，又再搶到叫農委會來報告的權力。
含萊克多巴胺的美豬進口，社會福利及衛生環境委員會主審衛福部食藥署的預算；經濟委員會主管農委會預算。而國民黨、民進黨在經濟委員會，皆有立委涉入SOGO貪汙案，讓席次產生變化，國民黨團原本6席，少了陳超明、廖國棟，只剩下4票；民進黨團原本有8席，少了蘇震清一票，剩下7票。民眾黨的立委邱臣遠決定投給自己，讓國民黨成功把4票都投給楊瓊瓔，民進黨則不管怎麼配都只能拿一席，最後由賴瑞隆當上召委。
而選完召委後，隨即會進行部會、預算的分配，決定由哪一周讓誰輪值、以及哪個部會、預算要由誰來排時間。
在分配到經濟部、農委會分別由誰負責安排的時候，楊瓊瓔率先發難說「你們是執政黨，大的部會(經濟部)你們負責吧！」賴瑞隆則拒絕「農委會(給我啦)，這個會期農委會要好好處理一下。」楊反問「你們執政黨，不要經濟部喔？」賴面有難色地說「不然抽籤吧，就抽籤。」讓在旁邊協助處理的立委助理、部會聯絡人都大笑，賴瑞隆解釋「沒有啦，這黨團都有指示(要搶下來)的。」
而最終抽籤結果，楊瓊瓔負責安排農委會來立法院報告、備詢；賴瑞隆則負責安排經濟部。