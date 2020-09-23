非法照護機構政府難掌握　黃珊珊：只能靠家屬或當地里長

位在內湖康寧路的一處非法老人安養機構，昨天（22日）下午發生火警，一共造成三名老人死亡。而台北市政府今天（23日）中午也召開記者會說明案情。台北市副市長黃珊珊在記者會上強調，非法的老人安養機構就現階段來說相當難查核，「非法業者不會主動來跟政府說『我是非法』，查核上只能透過家屬的通報，或是當地里長的訪查」。



