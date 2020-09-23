非法照護機構政府難掌握　黃珊珊：只能靠家屬或當地里長

位在內湖康寧路的一處非法老人安養機構，昨天（22日）下午發生火警，一共造成三名老人死亡。而台北市政府今天（23日）中午也召開記者會說明案情。台北市副市長黃珊珊在記者會上強調，非法的老人安養機構就現階段來說相當難查核，「非法業者不會主動來跟政府說『我是非法』，查核上只能透過家屬的通報，或是當地里長的訪查」。
針對康寧路非法老人安養機構，造成三名老人死亡。台北市副市長蔡炳坤表示，已經啟動社會局關注計畫，以一案一社工的模式，協助家屬進行後續處理。蔡炳坤表示，該非法機構的丁姓負責人，具有照護員資格，且過去也曾與丈夫林姓男子，先後經營兩間老人照護機構，去年8月也向社會局申請歇業，並以新名義申請社團法人資格，但長照中心卻遲遲未立案。
而死亡的三名老人中，有兩名老人原本就是丁姓負責人合法歇業的安養中心的被照護人，「當時社會局在複查歇業機構的被照護人轉介狀況時，死亡的兩名老人登記為『家屬自行帶回』，最後卻轉介到丁姓負責人的非法機構。」蔡炳坤說，「而另外一名死亡的老人，則是後來才進入該非法機構接受安養照護」。
黃珊珊則表示，非法老人安養機構其實相當難查核。「因為非法業者不會主動跟政府表明『我是非法』。」黃珊珊說，「也因此台北市政府現階段要查核非法業者，只能靠著老人的家屬向社會局複查機構，或者是當地里長回報轄內可能有非法的老人安養機構。」黃珊珊也強調，未來會強化社會局、衛生局以及民政系統，「特別里長的部分，因為他們對鄰里之間比較能掌握狀況。」以免未來憾事再度發生。