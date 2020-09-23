桃水利會大樓完工即充公？黃金春：我夢到小偷進來！

歷經2年時間斥資11億元興建的桃園農田水利會青埔行政大樓，今(23)日舉行落成典禮，會長黃金春致詞時表示，「昨晚夢見有小偷潛入青埔行政大樓」，並強調卸任後也會繼續透過大法官釋憲，及行政訴訟，為水利會所有農友權益奮力最後一搏。





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▲黃金春說自己昨晚還夢到行政大樓遭小偷偷走了水利會的財庫，「很可能是跟我一直掛念著水利會未來的關係，才會做這個夢」。（圖／記者李春台攝, 2020.09.23）

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