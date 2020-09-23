桃水利會大樓完工即充公？黃金春：我夢到小偷進來！

歷經2年時間斥資11億元興建的桃園農田水利會青埔行政大樓，今(23)日舉行落成典禮，會長黃金春致詞時表示，「昨晚夢見有小偷潛入青埔行政大樓」，並強調卸任後也會繼續透過大法官釋憲，及行政訴訟，為水利會所有農友權益奮力最後一搏。
即將在9月底卸任的現任會長黃金春表示，今天他是以遺憾的心情來主持典禮，他說自己昨晚還夢到行政大樓遭小偷偷走了水利會的財庫，「很可能是跟我一直掛念著水利會未來的關係，才會做這個夢」﹔黃金春說，桃園農田水利會在桃園青埔高鐵站對面就有一萬多坪的商業區土地，還有幾千公頃的水利設施，價值將近4000億的資產，均隨著改制後被民進黨政府接收。
由於全國17個農田水利會將在10月1日改制為公務機關，成為農委會轄屬農田水利管理處，因此，青埔行政大樓未來如何使用，將由農委會及相關單位決定；他同時向中央喊話，「希望未來接管的公務長官好好地善待我們水利會所有的會員農民朋友、好好地真誠照顧所有員工的權利，這樣我就可以很安心地卸任。」
應邀出席的行政院農業委員會農田水利處副處長陳衍源表示，青埔大樓除了解決水利會辦公間及停車空間的問題，大樓位處桃園、新北及台北整個灌區的中心，並臨近高鐵、機捷，未來為灌區農民朋友的服務將更為便利；水利會改制後，農委會一定會更加努力為農民服務，水利會同仁的福利也會維持不變。
針對外傳水利會改制後將改名為水利處，由新接任農委會參事的前桃園市府秘書長何明光接任處長，對此，代表市長鄭文燦出席的秘書長黃治峯表示，桃園農田水利會青埔行政大樓將來還是屬於農委會農田水利分處管理，市府會與中央農業水利署及在地水利處合作，照顧農民會員權利﹔至於農民朋友最擔心水利會現有近4千億資產將被充公，黃治峯說，後續將成立基金會管理資產，還是隸屬於原來的水利分處底下，並沒有充公問題。
桃園農田水利會青埔行政大樓於2018年8月動工，基地面積1154.6坪，總樓板面積約6600坪，地上層總高度48.6公尺，屬商業區用地，興建地下3層、地上9層，是青埔特區內的「黃金級綠建築」，將提供水利會會員舒適便捷的洽公環境，兼具辦公、休閒、大禮堂、國際會議廳、TAF認證水質實驗室、土壤實驗室等功能與設備。