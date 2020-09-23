中市政風處長風波落幕　盧秀燕：下不為例

廉政署7月間派詹政曇接任台中市政風處長，因市長盧秀燕屬意副處長許金來升任，人選未獲共識，法務部長蔡清祥為了解決爭議，親自致電給盧秀燕，釋出善意，雙方商談後達成共識﹔盧秀燕今(23)日受訪指出，蔡部長都放下身段親自致電，自己受到感動，但此事先斬後奏、下不為例。
盧秀燕視察豐原區圓環南路與中正路口天橋拆除工程，對於政風處長風波，她表示，謝謝大家的關心，的確日前終於接到法務部長蔡清祥親自致電，蔡部長於電話中表示，希望能夠派一位處長到台中擔任政風處長，希望徵得她同意﹔對此，盧秀燕說，此事已有圓滿解決，其實地方首長要的就是一個平等協商的權利，既然法務部長親自致電，放下身段、展現誠意，那她就接受。
但盧秀燕也強調，雖然蔡部長展現誠意，令她深受感動，但這是特例，未來類似的人事，仍希望中央尊重地方權益，能夠平等協商，要先提出數名人選，與地方協商後再來佈達，中央對於每個縣市政府都應該這麼做。
盧秀燕也說，蔡部長於電話中提到，「他近期會找時間到台中拜訪，這次先透過電話談，覺得抱歉」，她也回覆部長說，「沒有關係，就依照部長的期程安排」，蔡部長也特別提到，政風單位是公正的獨立機關，因此他特別保證，人是他推薦的，這位處長一定會嚴格遵守行政中立，不分藍綠，戮力從公，恪守崗位，在台中市政府好好服務。
盧秀燕表示放心、也很安慰，相信部長如此保證，一定能夠做到，因為處長的員額、薪水都由台中市政府提供，新來的處長也是一位公務同仁，新的主管機關就是台中市政府，相信能夠與大家一起恪守崗位、為民服務。