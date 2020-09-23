中市政風處長風波落幕　盧秀燕：下不為例

廉政署7月間派詹政曇接任台中市政風處長，因市長盧秀燕屬意副處長許金來升任，人選未獲共識，法務部長蔡清祥為了解決爭議，親自致電給盧秀燕，釋出善意，雙方商談後達成共識﹔盧秀燕今(23)日受訪指出，蔡部長都放下身段親自致電，自己受到感動，但此事先斬後奏、下不為例。



