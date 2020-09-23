非法安養機構失火前里長曾通報　衛生局：當時查無違法

內湖區康寧路的一間非法老人安養中心，22日下午發生火警，造成三名老人先後因為火警而身亡。而根據國民黨台北市議員游淑慧爆料，該安養中心轄區的里長，去年曾兩度透過1999向台北市政府通報，不過第一通轉往社會局的電話，因為局處人員「午休」沒人接電話，而第二通接獲通報的衛生局人員，則因為「現場查無違法證明」，因而就此未繼續追蹤該案。
游淑慧指出，從該安養中心發生火警後，就一直詢問社會局及衛生局，是否有里長的相關通報紀錄。直到今天（23日）上午，游淑慧詳細提出了1999的通話日期以及確切時間，北市府方面才坦承，有接到電話，也有到該處進行會勘，不過不知道為什麼，該名衛生局的約聘職僱員，沒有將當天的會勘紀錄寫在日誌中，才導致查核不清。
而衛生局方面也還原當時情況，在接獲里長通報後，衛生局也隨即會同當地轄區警方以及里長，到該非法老人安養中心進行查核，不過當時該地點大門深鎖鐵捲門是拉下的情況，無論如何敲門按電鈴，都沒有人出來回應。由於沒有立即性的危險，警方也沒辦法破門而入，而在當時現場查無不法事證的情況下，就沒有再次前來會勘，而是委託轄區員警及里長多加注意，且事後里長就又未再通報。
台北市副市長黃珊珊也表示，上午有再度前往拜訪里長，而里長也表明之所以後續沒有再通報，是因為該安養中心並未對周遭鄰里帶來任何不便，且未影響周圍居民生活，所以才未繼續通報。衛生局方面也強調，未來在接獲相關通報時，會改善會勘的流程與做法，讓非法的安養機構不會成為漏網之魚。