非法安養機構失火前里長曾通報　衛生局：當時查無違法

內湖區康寧路的一間非法老人安養中心，22日下午發生火警，造成三名老人先後因為火警而身亡。而根據國民黨台北市議員游淑慧爆料，該安養中心轄區的里長，去年曾兩度透過1999向台北市政府通報，不過第一通轉往社會局的電話，因為局處人員「午休」沒人接電話，而第二通接獲通報的衛生局人員，則因為「現場查無違法證明」，因而就此未繼續追蹤該案。



