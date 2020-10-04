中秋送禮潮　台北市又現來自中國的不明包裹！

先前台灣、美國、日本都曾接獲來自中國的不明種子、土壤等包裹，沒想到近期中秋送禮潮，又有來自中國的不明包裹出現在台北市，且通通來自深圳一處工業區！由於新冠肺炎疫情持續蔓延，這次不明包裹事件也讓民眾相當緊張，並向民進黨立委何志偉陳情。何志偉表示，相關單位絕不能夠輕忽類似事件。