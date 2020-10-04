中秋送禮潮　台北市又現來自中國的不明包裹！

先前台灣、美國、日本都曾接獲來自中國的不明種子、土壤等包裹，沒想到近期中秋送禮潮，又有來自中國的不明包裹出現在台北市，且通通來自深圳一處工業區！由於新冠肺炎疫情持續蔓延，這次不明包裹事件也讓民眾相當緊張，並向民進黨立委何志偉陳情。何志偉表示，相關單位絕不能夠輕忽類似事件。
農委會防檢局統計，從7月28日至8月3日，有民眾陸續到來自中國的培養土、砂土、肥料及種子等貨品。近期，台北市有里長不斷收到來自中國的不明包裹寄到里辦公處，其中一個包裹裡面包著輕便雨衣，另一個更是只有厚紙板，讓收件讓感到相當莫名其妙與恐懼，也因新冠肺炎疫情持續蔓延，讓民眾擔心不明包裹是否夾帶病毒，令人十分擔憂。
該名收到不明包裹的里長回想，當時收到兩個來自中國的包裹，快遞要求她簽收，寄送物品欄上寫著「衣物」，但她仔細想了想自己並沒有從中國買任何東西，所以並沒有將包裹打開。之後，就收到來自里幹事的通知表示，有許多區域都收到這樣來自中國的不明包裹，要求里長們千萬別把包裹打開。里長說：「收到包裹當下的心情滿緊張的，畢竟現在疫情這麼嚴重，也不知道包裹裡面回不會夾帶一些奇奇怪怪的東西。」
目前關務署已針對進口人要求實名認證、推動簡易的實名認證，不過若是進口人仍不願意，關務署表示海關也只能提高查驗比率、不准通關，使制度可以上軌道。
對此，何志偉表示，民眾不斷收到來自中國的包裹，相關單位絕不能夠輕忽，而財政部關務署也應督導物流公司與報關行，應善盡社會責任，並質疑「既然關務署有不准通關的行政手段，為何民眾仍會收到『沒有訂購』的包裹？甚至發生找不到進口人的情況？」
何志偉指出，美國從2019年6月起，白宮及海關與邊境保護局共同執行一項「大執法行動」（Operation Mega Flex），每月突擊檢查一次來自中國的上千件包裹。結果發現，約有13%的包裹含有來自中國的違禁品或假冒品。何志偉認為，中國顯然使用包裹對世界各國進行另一種轟炸，財政部關務署基於保障民眾安全，是否也應該進行「大執法行動」？